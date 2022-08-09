Sayıştay Başkanlığı 6 sözleşmeli personel alacak

Bakan Dönmez paylaştı: Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın yarın ilk sondajı için demir alacağını duyurdu. Bakan Dönmez yaptığı paylaşımda 'Yarın büyük gün!.. Heyecanlıyız… Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor. Yolu açık, rüzgarı kolayına, gayreti Abdülhamid Han gibi olsun' ifadelerini kullandı.