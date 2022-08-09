Ekonomi Sayıştay Başkanlığı 6 sözleşmeli personel alacak
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Sayıştay Başkanlığı 6 sözleşmeli personel alacak

Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre 6 sözleşmeli personel alınacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sayıştay Başkanlığı 6 sözleşmeli personel alacak
Sayıştay Başkanlığı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; başvurular 10 - 19 Ağustos 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinden “Sayıştay Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda alınacak.

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