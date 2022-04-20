Ekonomi Sayıştay Başkanlığına üye seçimi yapılacak
BASIN İLAN

Sayıştay Başkanlığına üye seçimi yapılacak

Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan 5 üyelik için yapılacak seçim hakkında duyuru yayınladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sayıştay Başkanlığına üye seçimi yapılacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; duyuruda, "Başkanlığımızda halen boş bulunan beş (5) üyelik için 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından üye seçimi yapılacaktır. Aynı Kanun’un 15 inci maddesi hükmü gereğince seçimi yapılacak üyeliklerin; üçü (3) “Sayıştay meslek mensupları”, biri (1) “Maliye Bakanlığı meslek mensupları”, biri de (1) “diğer adaylar” arasından seçilecektir. Seçime katılmak isteyenlerin ilk duyuru tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde aşağıda yazılı belgeleri de eklemek suretiyle bir dilekçe ile “T.C. Sayıştay Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 45, 06520 Balgat/ANKARA” adresine şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir" denildi.

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