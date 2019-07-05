Ekonomi Sberbank, Denizbankın satışı için tüm izinleri aldı
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Sberbank, Denizbank'ın satışı için tüm izinleri aldı

Sberbank, Denizbank'ın satışı için tüm izinleri aldı

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, sahibi olduğu Denizbank’ın satışı için gerekli tüm izinlerin alındığını ve sürecin kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Denizbank'ın satışı için önemli olan gerekli tüm izinler alındı.
Denizbank'ın satışı için önemli olan gerekli tüm izinler alındı.

Sberbank’tan yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC’ye devrine ilişkin yapılan başvuruyu onaylaması değerlendirildi.

BDDK’dan alınan onayla geriye bazı teknik detayların kaldığının belirtildiği açıklamada, "Önemli olan gerekli tüm izinler alındı. Şimdi sürecin tamamlanması için şirket prosedürlerine dair teknik kısımlar kaldı." denildi.

Sürecin tamamlanmasına ilişkin belirli bir tarihin verilmediği açıklamada, “Sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyoruz. Belirli bir tarihte bazı değişiklikler olabilir ve bu durum bazen olumsuzluk yaratabiliyor.” ifadesi kullanıldı.

Emirates NBD ve Sberbank, Denizbank'ın hisselerinin yüzde 99,85'inin Emirates NBD'ye satışı konusunda 15,48 milyar TL bedel üzerinden yeniden düzenlenen hükümler çerçevesinde anlaşmışlardı.

Sberbank’tan bir süre önce yapılan açıklamada, satış işleminin 2019’un ilk çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirilmişti.

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