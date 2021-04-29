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Ekonomi Sebze tohumculuğu üretim tesisi 5 yıllığına kiraya verilecek
BASIN İLAN

Sebze tohumculuğu üretim tesisi 5 yıllığına kiraya verilecek

Antalya Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 5 yıllığına sebze tohumculuğu üretim tesisi kiraya verileceğini duyurdu. Müdürlük, ihalenin 17 Mayıs'ta 'pazarlık usulü' olacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sebze tohumculuğu üretim tesisi 5 yıllığına kiraya verilecek
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 5 adet sera (10.000 metrekare) 1 adet fide serası (1.000 metrekare ve sera bağlantı yollarıyla beraber (4.000 metrekare) içerisinde 4 adet iklim kontrollü oda, laboratuvar ve sosyal tesis bulunan 1 adet İdari Bina olmak üzere sera kompleksinin toplam alanı 15 dekar olarak 5 yıllığına PAZARLIK USULÜ ile kiraya verilecektir.

İhale 17/05/2021 günü saat 14.00’de İşletme İdare Binası’nda Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

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