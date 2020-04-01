Sebze ve meyve zinciri iyi işliyor: Hijyen kuralları titizlikle uyuluyor

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, son günlerdeki fiyat artışlarına değinen Tavşan, bunu arz ve talebe bağlarken üretimde bir sıkıntı bulunmadığını bildirdi.

Yüksel Tavşan

Tavşan, “Üretimden tüketime bu bir zincir. Bu zincirin halkaları var, en önemli halkası üretimin olmasıdır. Yetkililer gerekli tedbirleri almaktadır. Örtü altı üretimde problemimiz yoktur. Bir problem oluşacağını düşünmüyorum. Nakliye ve ulaşımda bir sıkıntı yok. Dışarı çıkma yasağı bile olsa ürün tedariki zinciri ayrıcalıklı olur. Hallerde olağanüstü durumlar dahil olmak üzere açık olmak üzere planlanmıştır” dedi. Temizlik açısından tüm dernekler ve belediyelerin koordineli bir şekilde çalıştığını belirten Yüksel Tavşan, “Bu kapsamda haller sabunlu su ile yıkanmaktadır. Dezenfektan çalışmaları yapılmaktadır. Hatta bazı şehirlerde belediyeler temizlik ve hijyen ekibini bize tahsis ettiler. Esnaflarımız da çok duyarlı. Bu süreçte derneklerimiz ve ticaret odalarımız halkın görebileceği alanları büyük afişler ve el ilanları dağıtılmaktadır. Nelere dikkat etmesi hususunda bilgilendirme yapılmaktadır. Kalabalık alanlarda mesafeler dikkat edilmektedir. Hallerde birkaç ürün dışında açık ürün bulunmamaktadır. Bütün ürünler kap içerisindedir” diye konuştu.