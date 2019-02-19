Ekonomi Sebze ve meyveden sonra su için de harekete geçildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sebze ve meyveden sonra su için de harekete geçildi

Dolar bahanesiyle zam üstüne zam yapılan damacana sulara indirim beklerken zam gelmesi sonrası hükümet harekete geçti. Hükümet, fahiş fiyat artışlarına yönelik denetim listesine ambalajlı suları da alma kararı verdi.

Haber Merkezi Diğer
Damacana su fiyatları yapılan zamlarla 15 TL'ye kadar çıktı.
Damacana su fiyatları yapılan zamlarla 15 TL'ye kadar çıktı.

Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik savaş sonrası doların 7,21 TL'ye kadar çıkmasını bahane ederek damacana su fiyatlarına yüzde 70'e varan zam yapan firmalar hem doların düşmesine hem de tavan fiyat uygulamasına rağmen fiyatlara indirim yapmadıkları gibi üstüne bir de zam yaptılar.

HÜKÜMET HAREKETE GEÇTİ

Damacana su fiyatlarının 15 TL'yi geçmesi sonrası hükümet sebze ve meyve de olduğu gibi harekete geçti. Fiyat artışlarını takibe alan bakanlık, pazara hakim firmalardan zamların gerekçelerine dair bilgi ve belge isteyecek.

TAVAN FİYAT UYGULAMASINA GÖRE SU FİYATLARI

19 litre polikarbon damacan dönüşümlü 9,5 lira,

19 litre polikarbon damacana dönüşümsüz 11 lira,

10 litre pet su dönüşümsüz (2 adet) 12 lira,

5 litre pet su dönüşümsüz (4 adet) 12 lira

1,5 litre pet su dönüşümsüz (12 adet) 12 lira

0,33 litre pet su dönüşümsüz (24 adet) 12 lira

0,5 litre pet su dönüşümsüz (24 adet) 12 lira

0,33 litre cam şişe dönüşümsüz (12 adet) 17 lira

0,75 litre cam şişe dönüşümsüz (6 adet) 15 lira

180 cc bardak su (60 adet) 12 lira

200 cc bardak su (60 adet) 12 lira

REKLAM

250 cc bardak su (40 adet) 11 lira

300 cc bardak su (40 adet) 11 lira

20 şişe dönüşümsüz maden suyu 13 lira

24 şişe dönüşümsüz maden suyu 15 lira

Altını tahtından eden maden: Rekor fiyata ulaştı
EKONOMİ
Altını tahtından eden maden: Rekor fiyata ulaştı

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
EKONOMİ
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Araç sahipleri dikkat: Köprü ceza iadeleri için son 10 gün
EKONOMİ
Araç sahipleri dikkat: Köprü ceza iadeleri için son 10 gün
/**/
Göz göre göre yalan söylediler

Göz göre göre yalan söylediler

​FETÖ'cüler, onlarca ifade ve görüntüye rağmen inkar etti.
Köprü cezaları için son 10 gün

Köprü cezaları için son 10 gün

Araç sahiplerinin ay sonuna kadar başvuru yapması gerekiyor.
Şenol abi isterse sözleşme imzalarız

Şenol abi isterse sözleşme imzalarız

​Beşiktaş Başkanı Orman'dan önemli açıklamalar.
Türkiye kaybetti

Türkiye kaybetti

​19 yıl önce bugün devletin zirvesinde yaşanan tartışma son yılların en büyük krizini başlatmıştı.
Rekoru tarih oldu

Rekoru tarih oldu

En uzun süre görev yapan teknik direktör değişti.
Meclis'te devir teslim

Meclis'te devir teslim

​Binali Yıldırım, görevini Celal Adan'a devretti.
Honda'dan önemli Türkiye kararı

Honda'dan önemli Türkiye kararı

Avrupa'dan çekilme kararı alan Honda'nın takviminde Türkiye de var.
53 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı

53 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı

​İstanbul'da tespit edilen FETÖ'cüler için düğmeye basıldı.

Moldova'ya kimlikle seyahat başlıyor

Moldova'ya kimlikle seyahat başlıyor

​Türk Büyükelçi bugün başlayan uygulamayı açıkladı.
Eyaletler Trump'a karşı ayaklandılar

Eyaletler Trump'a karşı ayaklandılar

​16 eyalet, Trump'a karşı mahkemeye koştu.
Tüm seferler iptal

Tüm seferler iptal

​Yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı durdu.
Kar ve tipi uyarısı

Kar ve tipi uyarısı

Meteoroloji saat verdi, gün boyu etkili olacak.
Kafasına silah dayadılar

Kafasına silah dayadılar

CHP Gaziantep İl Başkanı Melih Meriç, başına silah dayanıp ölümle tehdit edildi.
Bu faizle üretim zor

Bu faizle üretim zor

​İş dünyası da tüketiciler de yüksek faizlerden şikayetçi.
Yüzde 46'sıitirafçı oldu

Yüzde 46'sıitirafçı oldu

​Ankesör soruşturmasında 9 bin 352 kişi gözaltına alındı.
DSP, CHP’yi çökertti

DSP, CHP’yi çökertti

​DSP'nin, CHP-İP ittifakını böleceği ve 31 Mart'ın sürpriz partisi olacağı belirtiliyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.