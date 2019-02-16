Sebze ve meyveler jeotermal enerji ile kurutuluyor

Simav’ın Eynal Kaplıcaları bölgesinde, Ahmet Koç (66) tarafından kurulan yaş sebze ve meyve kurutma tesisi, aylık üretimini 100 ton’a çıkardı. Çalışan sayısının 45 kişiye ulaştığını söyleyen Koç, 7 – 8 senelik tesisin son iki yılda daha faal olduğunu ifade etti. Koç, “İlk önce 5 kişiyle başladık, şu anda 45 kişiye ulaştık. Simav’a bir istihdam sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. İşsizliğin fazla olduğu Simav’da, çalışan insanlarımız memnun. işe aldığımız insanların duasını alıyoruz, onlar da özveriyle çalışıyorlar, çalışmalarından memnunuz” dedi.

Kurutma tesisi çalışanlarından Ümmiye Boğa, yaş meyvelerin yıkanıp soyulmasından sonra makineden geçirilerek fırına konulduğunu belirterek, kuruduktan sonra paketleme işlemini yaptıklarını söyledi.

İHA Jeotermal enerji, sebze ve meyve kurutma tesislerinde de kullanılmaya başlandı.

Her türlü meyveyi kuruttuklarını belirten işletme sahibi Ahmet Koç, “Şu anda portakal ve mandalina kurutuyoruz. Sezonuna göre kavun ve karpuz kurutuyoruz. Türkiye’de henüz kullanılmaya başlanılmayan karpuz kurutulmasını duyanlar şaşırıyor. Karpuz kurusu, bağlantılı firmamız tarafından yurt dışına ihraç ediliyor. Aralık ayında Rusya’da, eksi 20 derecedeki havada karpuz yeniliyor. Çalışmalarımız sırasında meyveye hiçbir katkı koymuyoruz, sadece suyunu alıyoruz. Fırınlarımıza meyveyi atıyoruz, 10 – 12 saat içinde suyunu alıyoruz ve kuru hale getiriliyor. 1 ile 1 buçuk yıl içinde tüketilmesi gerekiyor. Tüketilme süresi içinde bayatlama da olmuyor. İnsanlar eksi 20 derecede karpuz yiyebiliyor. Yaz aylarında ise artı 45 derecede portakal ve mandalina yiyebiliyor. İşimizin böyle güzellikleri var” dedi.

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İHA Fırınlara atılan meyvelerin, 10 – 12 saat içinde suyu alınıyor ve kuru hale getiriliyor.

Kurutma tesisi çalışanlarından Gülbahar Üçpınar, sıcak sulardan yararlanılarak portakal, mandalina kuruttuklarını ve çok yararlı bir iş yaptıklarını belirterek, çocukların bol bol portakal yemelerini tavsiye etti.

Belediye Başkanı Süleyman Özkan, “Simav Belediyesi Eynal Kaplıcaları bünyesinde bulunan sıcak sularımızdan entegre olarak istifade etmek amacıyla bu firmaya sıcak suyumuzu verdik. Yöremizde ve bölgemizde yetişen ürünleri kurutarak ihracata hazır hale getiriyorlar. Bu tesiste istihdam edilen yerli işgücünden dolayı teşekkür ediyorum. Bölgemizde iyi bir yatırım olan bu tesisin inşallah bundan sonra da kapasiteleri büyür” diye konuştu.

FOTOĞRAF 16 Tarihi surlarda bulunan Yamaç Kafe’deki tuvalet ziyaretçi akınına uğruyor. Vatandaşlar aldıkları hizmetten sonra not yazıp duvara yapıştırmadan tuvaletten çıkmıyor. Tuvalette ünlülerin fotoğrafları bulunurken, ilginç sosyal mesajlar da var. Tuvalette kadınlar için saç düzleştirici, makyaj malzemesi ve saç kurutma makinesi de mevcut. Benzerlerinden farklı bir konseptte hizmet veren tuvalete vatandaşlar ihtiyaç gidermek için değil meraktan görmek için giriyor. Kafenin içinde bulunan tuvalet kafeden çok müşteri çekiyor. Tuvalete giriş ücreti ise bir lira 40 kuruş. Tuvaletten çıkanlar aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti kağıda döküp duvara asıyor. Tuvalete girenler notları okumaktan dışarı çıkamıyor. Tuvaletin işletmecisi Cesur Kartal, Tuvalet herkesin ihtiyacı. Tuvalette hijyen çok mühim. Biz farklı bir konseptte hizmet vermek istedik. İşin esprisine kaçtık. Müşterilerimizle diyalog kurmak istedik ve böyle bur durum ortaya çıktı. Tuvalete giren müşteriler ihtiyaçlarını giderdikten sonra notlar yazıp bunları duvarlara asıyor. Bu notlarda tuvaletten duydukları memnuniyet ve çeşitli yazılar var. Müşteriler kafeye çay içmek yerine tuvaleti görmek için geliyor. İnsanlar ihtiyaçlarını gidermek için değil de merak ettikleri için giriyorlar” dedi. Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor Bursa'da bir kafede bulunan tuvalet verdiği farklı hizmetler ve ilginç konseptiyle görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.