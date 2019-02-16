Ekonomi Sebze ve meyveler jeotermal enerji ile kurutuluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sebze ve meyveler jeotermal enerji ile kurutuluyor

Sebze ve meyveler jeotermal enerji ile kurutuluyor

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’da, kent merkezinin ısınması, kaplıca turizmi ve seracılık sektöründe kullanılan jeotermal enerji, sebze ve meyve kurutma tesislerinde de kullanılmaya başlandı.

Haber Merkezi IHA
Yaş sebze ve meyve kurutma tesisi, aylık üretimini 100 ton’a çıkardı.
Yaş sebze ve meyve kurutma tesisi, aylık üretimini 100 ton’a çıkardı.

Simav’ın Eynal Kaplıcaları bölgesinde, Ahmet Koç (66) tarafından kurulan yaş sebze ve meyve kurutma tesisi, aylık üretimini 100 ton’a çıkardı. Çalışan sayısının 45 kişiye ulaştığını söyleyen Koç, 7 – 8 senelik tesisin son iki yılda daha faal olduğunu ifade etti. Koç, “İlk önce 5 kişiyle başladık, şu anda 45 kişiye ulaştık. Simav’a bir istihdam sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. İşsizliğin fazla olduğu Simav’da, çalışan insanlarımız memnun. işe aldığımız insanların duasını alıyoruz, onlar da özveriyle çalışıyorlar, çalışmalarından memnunuz” dedi.

Kurutma tesisi çalışanlarından Ümmiye Boğa, yaş meyvelerin yıkanıp soyulmasından sonra makineden geçirilerek fırına konulduğunu belirterek, kuruduktan sonra paketleme işlemini yaptıklarını söyledi.

İHA
Jeotermal enerji, sebze ve meyve kurutma tesislerinde de kullanılmaya başlandı.

Her türlü meyveyi kuruttuklarını belirten işletme sahibi Ahmet Koç, “Şu anda portakal ve mandalina kurutuyoruz. Sezonuna göre kavun ve karpuz kurutuyoruz. Türkiye’de henüz kullanılmaya başlanılmayan karpuz kurutulmasını duyanlar şaşırıyor. Karpuz kurusu, bağlantılı firmamız tarafından yurt dışına ihraç ediliyor. Aralık ayında Rusya’da, eksi 20 derecedeki havada karpuz yeniliyor. Çalışmalarımız sırasında meyveye hiçbir katkı koymuyoruz, sadece suyunu alıyoruz. Fırınlarımıza meyveyi atıyoruz, 10 – 12 saat içinde suyunu alıyoruz ve kuru hale getiriliyor. 1 ile 1 buçuk yıl içinde tüketilmesi gerekiyor. Tüketilme süresi içinde bayatlama da olmuyor. İnsanlar eksi 20 derecede karpuz yiyebiliyor. Yaz aylarında ise artı 45 derecede portakal ve mandalina yiyebiliyor. İşimizin böyle güzellikleri var” dedi.

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İHA
Fırınlara atılan meyvelerin, 10 – 12 saat içinde suyu alınıyor ve kuru hale getiriliyor.

Kurutma tesisi çalışanlarından Gülbahar Üçpınar, sıcak sulardan yararlanılarak portakal, mandalina kuruttuklarını ve çok yararlı bir iş yaptıklarını belirterek, çocukların bol bol portakal yemelerini tavsiye etti.

Belediye Başkanı Süleyman Özkan, “Simav Belediyesi Eynal Kaplıcaları bünyesinde bulunan sıcak sularımızdan entegre olarak istifade etmek amacıyla bu firmaya sıcak suyumuzu verdik. Yöremizde ve bölgemizde yetişen ürünleri kurutarak ihracata hazır hale getiriyorlar. Bu tesiste istihdam edilen yerli işgücünden dolayı teşekkür ediyorum. Bölgemizde iyi bir yatırım olan bu tesisin inşallah bundan sonra da kapasiteleri büyür” diye konuştu.

Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
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Tarihi surlarda bulunan Yamaç Kafe’deki tuvalet ziyaretçi akınına uğruyor.
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Vatandaşlar aldıkları hizmetten sonra not yazıp duvara yapıştırmadan tuvaletten çıkmıyor.
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Tuvalette ünlülerin fotoğrafları bulunurken, ilginç sosyal mesajlar da var.
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Tuvalette kadınlar için saç düzleştirici, makyaj malzemesi ve saç kurutma makinesi de mevcut.
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Benzerlerinden farklı bir konseptte hizmet veren tuvalete vatandaşlar ihtiyaç gidermek için değil meraktan görmek için giriyor.
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Kafenin içinde bulunan tuvalet kafeden çok müşteri çekiyor.
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Tuvalete giriş ücreti ise bir lira 40 kuruş.
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Tuvaletten çıkanlar aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti kağıda döküp duvara asıyor.
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Tuvalete girenler notları okumaktan dışarı çıkamıyor.
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Tuvaletin işletmecisi Cesur Kartal, Tuvalet herkesin ihtiyacı. Tuvalette hijyen çok mühim. Biz farklı bir konseptte hizmet vermek istedik. İşin esprisine kaçtık. Müşterilerimizle diyalog kurmak istedik ve böyle bur durum ortaya çıktı. Tuvalete giren müşteriler ihtiyaçlarını giderdikten sonra notlar yazıp bunları duvarlara asıyor. Bu notlarda tuvaletten duydukları memnuniyet ve çeşitli yazılar var. Müşteriler kafeye çay içmek yerine tuvaleti görmek için geliyor. İnsanlar ihtiyaçlarını gidermek için değil de merak ettikleri için giriyorlar” dedi.
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Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Title
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
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Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Title
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
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Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Title
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Bursa'da bir kafede bulunan tuvalet verdiği farklı hizmetler ve ilginç konseptiyle görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.
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18 yıllık ustası bile tarifini bilmiyor
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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 1989 yılında küçük bir köfteci dükkanı açan Orhan Çiftçi, dondurmadan esinlenerek kendilerine özel bir tatlı yapmak istedi.
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Eşiyle birlikte deneme yanılma yöntemiyle sütlü tatlı üzerine yoğunlaşan Çiftçi, kendine has süt tatlısı üreterek müşterilerine sunmaya başladı.
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Müşterilerin beğenilerini toplayarak gün geçtikçe daha çok ilgi gören tatlının tarifi ise 21 yıl sır gibi saklandı.
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18 yıldır işletmenin mutfağında çalışan usta aşçının dahi tarifini bilmediği tatlının hikayesini anlatan, babasından görevi devralan işletmeci İrfan Çiftçi, Tatlıyı şu an babam ve ben yapıyoruz. Ustamız bile içerisinde ne oluğunu bilmiyor. Malzemesini babam ve ben hazırlıyoruz. Tarifi isteyenler oluyor ama biz tatlıyı yaptıktan sonra tarifini unutuyoruz” dedi.
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Tatlının taklitlerinin de son yıllarda üretildiğini belirten Çiftçi, orijinal 'Duvalı Tatlı'yı yalnızca kendilerinin ürettiklerine dikkat çekti.
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HEM DUALI HEM 'DUVALI' TATLI: Tatlıya isim vermeden önce özel süt tatlısı olarak müşterilerine ikram ettiklerini belirten Çiftçi, “Yıllar önce bir gün müşterilerimizden biri babamı tatlı yaparken gördü. Müşteri içeri girince babam ocağın altını ve kazanın kapağını kapatarak dua etmeye başladı. Öyle bir espri kaldı ve tatlının adı 'Dualı Tatlı' oldu. Ancak dua özel isim olduğu için patentini alamadık, biz de o günden sonra ‘Duvalı Tatlı’ isminin patentini alarak tatlımızı bu isimle servis etmeye başladık” ifadelerini kullandı.
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GÜNDE BİN TATLI: Yalnızca kendilerine özel olan bu tatlının yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Çiftçi, Özel çömleklerin içinde günde yaklaşık bin adet tatlı çıkarıyoruz. Bunun da yaklaşık 500 adedi kargo ile Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor. En çok İstanbul, İzmir ve Balıkesir’den sipariş alıyoruz. Kalan miktarı ise burada servis ediyoruz” diye konuştu.
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Öte yandan yakın zamanda hizmete giren Bursa-İstanbul otoyolundan dolayı eski yolda kaldıklarını belirten Çiftçi, Tatlının müdavimi olan müşterilerimiz Orhangazi'ye geldiklerinde otoyoldan çıkarak dükkanımıza geliyorlar. Hem burada tatlılarını yiyor hem de paket yaptırarak yanlarına alıp yollarına devam ediyorlar dedi.
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18 yıllık ustası bile tarifini bilmiyor Duvalı Tatlı
18 yıllık ustası bile tarifini bilmiyor
Bursa'da 21 yıl önce köftecilik yapan Orhan Çiftçi'nin dondurmadan esinlenip özel bir tatlı yapma arayışına girmesiyle ortaya 'Duvalı Tatlı' çıktı. İlginç ismi ve hafif lezzetiyle büyük ilgi gören tatlı günde bin adet üretilip Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. Tatlının tarifini ise baba-oğuldan başka 18 yıllık usta dahil kimse bilmiyor.
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