Ekonomi SEDDKdan çağrı Trafik sigortası prim tahsilatında kısıtlama yapılmasın
TÜRKİYE EKONOMİSİ

SEDDK'dan çağrı: Trafik sigortası prim tahsilatında kısıtlama yapılmasın

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortalarının prim tahsilat sürecinde kısıtlama yapılmaması çağrısında bulunarak, zorlaştırıcı uygulamalara karşı her türlü tedbirin alınacağını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
SEDDKdan çağrı: Trafik sigortası prim tahsilatında kısıtlama yapılmasın
Foto/arşiv

SEDDK'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının çift taraflı zorunluluk olduğu, hem araç sahiplerinin hem de ilgili branştaki ruhsat sahibi sigorta şirketinin bu poliçeyi düzenlemek mecburiyetinde olduğu aktarıldı.

Son günlerde zorunlu trafik sigortası prim tahsilatlarında ödeme araçlarının kısıtlanarak poliçe düzenlenmesini zorlaştırıcı bazı uygulamaların gözlemlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere 28 Haziran'da yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçe Tanzimi ve Prim Ödemelerine İlişkin Sektör Duyurusu ile zorunlu trafik sigortası poliçe tanzimi esnasında sigorta şirketleri tarafından sigortalıların prim ödemeleri için belirli bir ödeme aracı kullanımına zorlanmasının ve iyi niyete aykırı şekilde gerçekleşen poliçe tanzimini zorlaştırıcı ya da engelleyici uygulamaların 'zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınma' olarak değerlendirileceği açıkça belirtilmiştir. Bu kapsamda, Kurumumuz tarafından prim tahsilat sürecinde kısıtlama yapılmamasına yönelik bugün itibarıyla sektör duyurusu yayınlanmış olup, aksi uygulamaların devamı halinde 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca her türlü tedbir alınacaktır."

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