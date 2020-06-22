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Ekonomi Sedef Tersanesi Genel Müdürü TCG Anadolu hız kesmiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sedef Tersanesi Genel Müdürü: TCG Anadolu hız kesmiyor

Turkon Holding bünyesinde gemi inşası alanında hizmet veren Sedef Tersanesi'nin Genel Müdürü Erkan Mete, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihracat kapsamında, nitelikli gemi inşası yaptıklarını belirten Mete, "İnşa faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. 1 Şubat 2020'de de gemimizi yüzdürdük. Şu anda rıhtımda geminin donatım faaliyetlerine devam ediyoruz. Temmuz başında liman kabul testlerine başlayacağız. Önümüzdeki senenin ikinci çeyreğinde de bu testlerin bitmesi planlanıyor. TCG Anadolu'da günde ortalama bin kişi çalışıyor" şeklinde konuştu.

Erkan Mete

iSTiHDAMI KORUDUK

  • Erkan Mete, TCG Anadolu’nun dışında gemi inşasıyla ilgili 9 farklı proje üzerine çalıştıklarını ifade ederken, tersanede alt yüklenicilerle birlikte 3 bini aşkın çalışanın istihdam edildiğini ve Kovid-19 pandemisinin etkilerine rağmen gerekli önlemleri alarak faaliyetlerini sürdürmeye çalıştıklarını belirtti. Pandemi sürecinde istihdamlarını koruduklarını ve hatta artırdıklarını, çalışanlarının herhangi bir kayba uğramamasını önemsediklerini ifade eden Mete, “İşten çıkartma yapmadık, kısa çalışma ödeneğinden faydalanmadık. Pandemi öncesi dönem gibi düzenimizi devam ettirmeye çalıştık. Devletimiz, sağ olsun, birçok imkanlar sundu ancak biz onları şu ana kadar kullanmadık” dedi.

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