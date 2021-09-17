Sel bölgesine fatura ertelemesi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki vatandaşların ağustos, eylül ve ekim ayındaki elektrik faturaları üç ay süreyle ertelendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketinde zarar gören vatandaşların elektrik faturaları üç ay süreyle ertelendi.
Yapılan açıklamada, "Sel Felaketi Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertelenmesi Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulmasına, 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbilere Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun ek 13'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.