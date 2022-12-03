Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Kızılelma teker kesti Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı 'Bayraktar Kızılelma' teker kesti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Kızılelma'nın teker kesme test görüntülerini paylaştı. Bayraktar paylaşım notunda "Zor tutuyoruz, az kaldı inşallah" ifadelerini kullandı.

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