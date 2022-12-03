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SAVUNMA SANAYİ

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Kızılelma teker kesti

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı 'Bayraktar Kızılelma' teker kesti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Kızılelma'nın teker kesme test görüntülerini paylaştı. Bayraktar paylaşım notunda "Zor tutuyoruz, az kaldı inşallah" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Selçuk Bayraktardan heyecanlandıran paylaşım: Kızılelma teker kesti
KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı teker kesti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından 'Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı' ile ilgili heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA paylaşımı: Zor tutuyoruz az kaldı inşallah
OYNAT 00:21
Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA paylaşımı: Zor tutuyoruz az kaldı inşallah
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar KIZILELMA'nın teker kesme testinde ayaklarını yerden kestiği görüntüleri paylaştı. 'Zor tutuyoruz, az kaldı inşallah' notuyla takipçilerine duyurduğu video kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Kızılelma'nın teker kesme test görüntülerini paylaşan Bayraktar, notunda"Zor tutuyoruz…Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah" ifadelerine yer verdi.

Baykar’ın geliştirdiği Türkiye’nin insansız savaş uçağı Kızılelma, geçtiğimiz Kasım ayında ilk otomatik taksi ve koşu testini başarıyla tamamlamıştı.

Kızılelma testlerini başarıyla tamamladı
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Kızılelma testlerini başarıyla tamamladı

Kızılelma pistte: Türkiye’nin insansız savaş uçağı
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