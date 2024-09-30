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Ekonomi
Şer odaklarının kirli oyununu Darphane bozdu: "Zaruri hale geldi" diyerek İsrail provokasyonuna nokta koydu

Şer odaklarının kirli oyununu Darphane bozdu: "Zaruri hale geldi" diyerek İsrail provokasyonuna nokta koydu

Seda Ekinci
10:4830/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Şer odaklarının İsrail oyununu Darphane bozdu
Şer odaklarının İsrail oyununu Darphane bozdu

Katil sürüsü İsrail'in, Lübnan'da gerçekleştirdiği dijital saldırılar sonrası gündeme gelen güvenlik sorunu ile ilgili provokasyonlara Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) de dahil edilmiş, UTTS ekipmanlarının İsrailli bir şirketten temin edileceği yönünde iddialar kısa sürede hızla yayılmıştı. Darphane, vatandaşı tedirgin eden gerçek dışı iddialar için harekete geçti. Darphane tarafından yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında UTTS (Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi) ile ilgili sistem ekipmanlarının bir İsrail şirketi tarafından temin edileceği yönünde gerçek dışı iddialar yer almış, bu iddialara ilişkin bir açıklama yapılması zaruri hale gelmiştir. Proje dahilindeki yazılım, donanım ve saha çalışmaları, tamamen yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütülmektedir" denildi.

Son günlerde "Türkiye İsrail'le ticarete devam ediyor" yalanı sistematik bir şekilde dolaşıma sokulmuş bazı medya kuruluşlarının asılsız iddialarına yönelik
İsrail ile gümrük sisteminin kapalı olduğunu belirtip iftiraları çürütmüştü.
Provokatif paylaşımlara Soykırımcı İsrail'in, Lübnan'da gerçekleştirdiği dijital saldırılar sonra gündeme gelen
güvenlik sorunu ile ilgi gerçek dışı iddialara
de dahil edilmişti.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında sistem ekipmanının temin işinin
İsrailli bir firmaya değil, İstanbul Bilişim Vadisi'nde bulunan yerli bir firmaya verildiğini,
UTTS kapsamındaki hiçbir yazılım süreci, veri depolama hizmeti veya donanım temininin İsrailli bir firma tarafından gerçekleştirilmediğini bildirdi.

Darphane'den yapılan açıklamad
a,
bazı medya organlarında UTTS ile ilgili sistem ekipmanının bir İsrail şirketi tarafından temin edileceği yönünde gerçek dışı iddiaların yer aldığı, bu iddialara ilişkin bir açıklama yapılmasının zaruri hale geldiği kaydedildi.

"Zaruri hale geldi"

Darphane tarafından yapılan açıklamada;
"Bazı medya organlarında UTTS (Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi) ile ilgili sistem ekipmanlarının bir İsrail şirketi tarafından temin edileceği yönünde gerçek dışı iddialar yer almış, bu iddialara ilişkin bir açıklama yapılması zaruri hale gelmiştir."
ifadeleri kullanıldı

“Proje tamamen yerli"

Proje dahilindeki yazılım, donanım ve saha çalışmalarının, tamamen yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütüldüğüne vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Darphanemiz, UTTS kapsamında sistem ekipmanlarının temin işini İsrailli bir firmaya değil, İstanbul Bilişim Vadisi'nde bulunan yerli bir firmaya vermiştir. UTTS kapsamındaki hiçbir yazılım süreci, veri depolama hizmeti veya donanım temini İsrailli bir firma tarafından gerçekleştirilmemektedir.


Proje dahilindeki yazılım, donanım ve saha çalışmaları, tamamen yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütülmektedir.

"Kayıt dışından beslenenlerin provokasyonları"

Çıkan haberlerle ilgi şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise UTTS'nin kayıt dışı ekonomiden beslenen çıkar gruplarının korkulu rüyası olmaya başladığının asılsız iddialardan, haberlerden ve saldırılardan anlaşıldığını belirterek,
"UTTS ile ilgisi olmayan firmaların ismi kullanılmak suretiyle kamuoyunda UTTS projesine gölge düşürerek engel olunmaya çalışıldığı görülmektedir. Söz konusu iddiaların tamamı asılsızdır. Devletimiz kayıt dışı ekonomi ile kararlı mücadelesini dijitalleşme odaklı yerli ve milli sistemler kullanarak sürdürecektir"
dediler.

Kullanılan çipler TV'lerden pasaporta kredi kartına kadar her yerde var

Kullanılan çiplerle ilgili uzmanlar çiplerin ülkemizde TV'den bilgisayarlara, pasaporttan kimlik kartlarına ve kredi kartlarına kadar dijital olarak kullanılan her şeyin içinde olduğunu,
bu cihazların üretilen boş belleklerden ibaret olduğunu, kendi başlarına herhangi bir risk de arz etmediğini belirterek burada önemli olanın çipin içine konulan aklın, yani yazılım olduğunu söyledi.

Artık tamamı yerli ve milli olacak

UTTS'nin sadece kayıt dışı ekonomiyle mücadele için bir adım olmadığını belirten yetkililer yerli ve milli bir altyapı olması özelliğiyle de büyük önem arz ettiğini ve ülkemizde an itibariyle özel firmalara ait
Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) donanımlarının tamamı yirmi yılı aşkın bir süredir yurt dışından ithal edildiğini, UTTS ile bunun tamamının yerli ve milli olacağını söyledi.

Sistemin güvenliği ile ilgili bilinenler

Yetkililer kamuoyunu yanıltmaya ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi sekteye uğratmaya çalışan provokasyonlara ve şer odaklarına karşı vatandaşın bilmesi gereken şeyleri şöyle sıraladı:


  • UTTS kapsamında yürütülen ne yazılım süreçlerinde ne de verilerin depolanmasında yabancı bir firma görev almamaktadır. Sistemler yurt dışına kapalı milli ve yüksek güvenlikli sistemler olarak tasarlanmıştır.

  • UTTS kapsamında yazılım, Ar-Ge, veri depolama ve donanım temini süreçlerinin hiçbirinde yabancı bir firma görev almamaktadır. UTTS kapsamındaki tüm yazılım, donanım ve saha işleri yüzde yüz Türk sermayeli yerli ve milli bir firma tarafından yürütülmektedir.

  • UTTS donanımlarının yerli üretimini sağlamak amacıyla üretim merkezi kurulması çalışmaları devam etmektedir. Üretim merkezinin 2025 yılında faaliyete geçmesi ile UTTS donanımlarının seri üretimine geçilecek ve Almanya, ABD ve Çin'den yapılan donanım tedariki sürecine de son verilecektir.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) nedir?

Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla istasyonlarda akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara taşıt plaka bilgilerinin elle girişini önleyerek otomatik olarak aktarılmasını sağlayan sistemdir.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Nasıl Çalışır?

Taşıtların yakıt depo girişlerine Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılır. Yakıt dolum işlemi sırasında TTB’den plaka bilgisi diğer UTTS donanımları aracılığı ile otomatik olarak ödeme kaydedici cihaza iletilir. UTTS mükellefleri ve paydaşları Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne kaydolurlar.

Taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işleten mükellefler UTTS donanımlarına ilişkin montaj taleplerini UTTS platformu üzerinden Darphane’ye bildirirler. Darphane tarafından yetkilendirilmiş olan Yetkili Montaj Firmaları Darphane’den temin edecekleri UTTS donanımlarını taşıtlara ve akaryakıt istasyonlarına monte ederler.


Araç sahipleri dikkat: UTTS kapsamı genişletildi sıfır araçlar da sisteme dahil edildi

Akaryakıtta çeşitli sahteciliğe geçit vermemek için ticari araçlar için yapılması planlanan ve 1 Ocak'ta devreye girmesi beklenen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin kapsamı genişletildi. UTTS Tebliği’nde yapılan değişiklikle 1 Temmuz 2025’ten itibaren trafiğe kaydolacak bireysel taşıtların Taşıt Tanıma Birimi (TTB) cihazı taktırmaları zorunlu hale geldi. Daha önce sadece kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlar için zorunlu olan UTTS geçişi 1 Temmuz 2025’ten itibaren trafiğe kaydolacak bireysel taşıtları da kapsayacak. UTTS nedir, amacı ne? UTTS kimleri kapsayacak? İşte Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile ilgili tüm detaylar...



#Darphane
#İsrail
#UTTS
#provokasyon

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