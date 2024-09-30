Şer odaklarının kirli oyununu Darphane bozdu: "Zaruri hale geldi" diyerek İsrail provokasyonuna nokta koydu

Katil sürüsü İsrail'in, Lübnan'da gerçekleştirdiği dijital saldırılar sonrası gündeme gelen güvenlik sorunu ile ilgili provokasyonlara Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) de dahil edilmiş, UTTS ekipmanlarının İsrailli bir şirketten temin edileceği yönünde iddialar kısa sürede hızla yayılmıştı. Darphane, vatandaşı tedirgin eden gerçek dışı iddialar için harekete geçti. Darphane tarafından yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında UTTS (Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi) ile ilgili sistem ekipmanlarının bir İsrail şirketi tarafından temin edileceği yönünde gerçek dışı iddialar yer almış, bu iddialara ilişkin bir açıklama yapılması zaruri hale gelmiştir. Proje dahilindeki yazılım, donanım ve saha çalışmaları, tamamen yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütülmektedir" denildi.
"Zaruri hale geldi"
“Proje tamamen yerli"
Darphanemiz, UTTS kapsamında sistem ekipmanlarının temin işini İsrailli bir firmaya değil, İstanbul Bilişim Vadisi'nde bulunan yerli bir firmaya vermiştir. UTTS kapsamındaki hiçbir yazılım süreci, veri depolama hizmeti veya donanım temini İsrailli bir firma tarafından gerçekleştirilmemektedir.
"Kayıt dışından beslenenlerin provokasyonları"
Kullanılan çipler TV'lerden pasaporta kredi kartına kadar her yerde var
Artık tamamı yerli ve milli olacak
Sistemin güvenliği ile ilgili bilinenler
Yetkililer kamuoyunu yanıltmaya ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi sekteye uğratmaya çalışan provokasyonlara ve şer odaklarına karşı vatandaşın bilmesi gereken şeyleri şöyle sıraladı:
- UTTS kapsamında yürütülen ne yazılım süreçlerinde ne de verilerin depolanmasında yabancı bir firma görev almamaktadır. Sistemler yurt dışına kapalı milli ve yüksek güvenlikli sistemler olarak tasarlanmıştır.
- UTTS kapsamında yazılım, Ar-Ge, veri depolama ve donanım temini süreçlerinin hiçbirinde yabancı bir firma görev almamaktadır. UTTS kapsamındaki tüm yazılım, donanım ve saha işleri yüzde yüz Türk sermayeli yerli ve milli bir firma tarafından yürütülmektedir.
- UTTS donanımlarının yerli üretimini sağlamak amacıyla üretim merkezi kurulması çalışmaları devam etmektedir. Üretim merkezinin 2025 yılında faaliyete geçmesi ile UTTS donanımlarının seri üretimine geçilecek ve Almanya, ABD ve Çin'den yapılan donanım tedariki sürecine de son verilecektir.
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) nedir?
Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla istasyonlarda akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara taşıt plaka bilgilerinin elle girişini önleyerek otomatik olarak aktarılmasını sağlayan sistemdir.
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Nasıl Çalışır?
Taşıtların yakıt depo girişlerine Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılır. Yakıt dolum işlemi sırasında TTB’den plaka bilgisi diğer UTTS donanımları aracılığı ile otomatik olarak ödeme kaydedici cihaza iletilir. UTTS mükellefleri ve paydaşları Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne kaydolurlar.
Taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işleten mükellefler UTTS donanımlarına ilişkin montaj taleplerini UTTS platformu üzerinden Darphane’ye bildirirler. Darphane tarafından yetkilendirilmiş olan Yetkili Montaj Firmaları Darphane’den temin edecekleri UTTS donanımlarını taşıtlara ve akaryakıt istasyonlarına monte ederler.