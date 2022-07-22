Ekonomi Seralarda da tırtıla karşı önlem alınıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Seralarda da tırtıla karşı önlem alınıyor

Ayçiçeği alanlarında görülen çayır tırtılına karşı serada üretim yapan çiftçiler de alarmda. Trakya’daki ayçiçeklerini saran çayır tırtılları çiftçiyi korkuturken Adana’da çiftçiler doğru ilaçlama teknikleri ile zararın önüne geçilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Seralarda da tırtıla karşı önlem alınıyor
Cengiz Çayır

Ayçiçeği alanlarında görülen çayır tırtılına karşı serada üretim yapan çiftçiler de alarmda. Trakya’daki ayçiçeklerini saran çayır tırtılları çiftçiyi korkuturken Adana’da çiftçiler doğru ilaçlama teknikleri ile zararın önüne geçilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Açık ve kapalı tarım yapan çiftçi Cengiz Çayır (34), “Bizim ektiğimiz alanlarda bitkilere zarar verecek bir böcek gözüktüğü an doğru ilaçlama teknikleri ile böcekleri uzaklaştırıyoruz” dedi.

DOĞRU MÜDAHALE İLE SORUN KALMAZ

Çayır, “Haftada iki kez ilaçlama yaptığımız takdirde ekip biçtiğimiz hiçbir ürün zarar görmedi. Doğru müdahale doğru zamanda yapıldığında çiftçinin ve üreticinin önünde hiçbir engel kalmaz. Seraların girişleri ve etrafını da yıl boyunca birkaç kez ilaçlayarak zararın geçiyoruz” diye konuştu.

İLAÇLAMA ÇÖZÜM OLDU

Trakya bölgesinde başta olmak üzere 18 ilde görülen çayır tırtılı sorunu ilaçlama yapılan alanlarda kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bilgiye göre, ayçiçeğinde çayır tırtılı adı verilen "Laxostege sticticalis" zararlısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere 18 farklı ilde ve sınırlı bir alanda görüldü. Türkiye'de 900 bin hektar alanda ayçiçeği yetiştiriciliği yapılırken, çayır tırtılıyla bulaşık bölgenin bu alanın yüzde 4'ü civarında olduğu hesaplandı. Çayır tırtılının görüldüğü Trakya bölgesi başta olmak üzere 18 ilde büyük oranda ilaçlamalar tamamlandı, söz konusu böceğin yarattığı sorun ilaçlama yapılan alanlarda kontrol altına alındı.

Trakya'da çayır tırtılı istilası: Arılar kovana çekilince dronlar havalanıyor
FOTOĞRAF 18
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Tırtıl popülasyonu, yoğun olarak Edirne'nin Keşan, Uzunköprü, İpsala, Meriç ve Enez, Kırklareli'nin merkez ilçe, Lüleburgaz, Babaeski, Tekirdağ'ın ise Süleymanpaşa, Muratlı, Malkara, Hayrabolu ilçelerinde görüldü.
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Çayır tırtılı görülen ekili tarlaların tamamına yakını, kara ekipmanları ve dron hava sistemleriyle büyük oranda ilaçlandı.
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Bölgede yaklaşık 4 milyon dekarlık ekim alanından 260 bin dekar alanda görülen tırtılla mücadele kapsamında ayçiçeği tarlalarının tamamına yakınına ilaç sıkıldı. Kalan kısımlarda çalışmalar ise rüzgar nedeniyle insansız hava araçlarının kalkamaması nedeniyle tamamlanamadı. Bu alanlarda ilaçlamalar akşam ve gece saatlerinde sürdürülüyor.
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Havadan ilaçlama ekipleri, arıların polen toplamaya son verdiği ve kovanlara çekildiği akşam saatlerinde ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.
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Ekipler, Kırklareli'nde yoğun olarak il merkezine bağlı Kavaklı ve İnece beldelerinde çiftçilerin talepleri üzerine gün batımına doğru ilaçlama yapıyor.
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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, bölgedeki ayçiçeği tarlalarını kurtarmaya çalışırken, arılara da zarar verilmemesi amacıyla ilaçlamaların akşam saatlerinde yapılmaya başlandığını söyledi.
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Arı popülasyonunun da çok önemli olduğunu ifade eden Aksoy, ayçiçekleri kadar onların da korunması gerektiğini kaydetti.
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Özellikle arıların kovanlara çekildiği saatlerde ilaçlamaya özen gösterdiklerini dile getiren Aksoy, \"Kırklareli'nde bütün alanları ilaçlamış olduk. Yaklaşık 100 bin dekar alanın ilaçlaması bitti. Zararlı baskı altına alınmış oldu. İlaçlamaların hepsini arıların yuvalarına döndüğü saatte yapmaya çalışıyoruz. Akşam saatleri hem serin oluyor, ilacın buharlaşması engellenmiş oluyor hem de özellikle arılar ve diğer canlılara zarar verilmiyor.\" diye konuştu.
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İlde büyük oranda zararlının yok edildiğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:
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\"Belki lokal bölgelerde de çıkarsa zarar yapmaz. Kırklareli'nde bu sene yaklaşık 900 bin dekar ekim alanımız var ama ikinci ekim alanıyla birlikte bu 1 milyonun üzerine çıkıyor. Bu seneki rekoltemizi de 250 bin tonla 275 bin ton arasında bekliyoruz. Henüz hasat olmadığı için erken konuşmak da doğru değil ama bu sene bizim rekoltede bir değişiklik beklemiyoruz.\"
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Çiftçi Halil Özdinç de ayçiçeği tarlasına çayır tırtılının zarar verdiğini tespit etmesi üzerine ilaçlattığını anlattı.<br><br>Edirne ve Tekirdağ da ilaçlamalar arıların zarar görmemesi için büyük oranda akşam saatlerinde yapılmaya başlandı.
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Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor
Title
Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor
Title
Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor
Title
Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor
Title
Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor
Title
Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor
Title
Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor
Trakya'da çayır tırtılı istilası: Arılar kovana çekilince dronlar havalanıyor
Trakya'da ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılı zararlısına karşı mücadelenin büyük kısmı tamamlandı, kalan kısımlar arıların zarar görmemesi amacıyla akşam saatlerinde ilaçlanıyor.

Çayır tırtılına dronlu ilaçlama
GÜNDEM
Çayır tırtılına dronlu ilaçlama
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