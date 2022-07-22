Seralarda da tırtıla karşı önlem alınıyor

Ayçiçeği alanlarında görülen çayır tırtılına karşı serada üretim yapan çiftçiler de alarmda. Trakya’daki ayçiçeklerini saran çayır tırtılları çiftçiyi korkuturken Adana’da çiftçiler doğru ilaçlama teknikleri ile zararın önüne geçilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Açık ve kapalı tarım yapan çiftçi Cengiz Çayır (34), “Bizim ektiğimiz alanlarda bitkilere zarar verecek bir böcek gözüktüğü an doğru ilaçlama teknikleri ile böcekleri uzaklaştırıyoruz” dedi.

DOĞRU MÜDAHALE İLE SORUN KALMAZ

Çayır, “Haftada iki kez ilaçlama yaptığımız takdirde ekip biçtiğimiz hiçbir ürün zarar görmedi. Doğru müdahale doğru zamanda yapıldığında çiftçinin ve üreticinin önünde hiçbir engel kalmaz. Seraların girişleri ve etrafını da yıl boyunca birkaç kez ilaçlayarak zararın geçiyoruz” diye konuştu.

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İLAÇLAMA ÇÖZÜM OLDU

Trakya bölgesinde başta olmak üzere 18 ilde görülen çayır tırtılı sorunu ilaçlama yapılan alanlarda kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bilgiye göre, ayçiçeğinde çayır tırtılı adı verilen "Laxostege sticticalis" zararlısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere 18 farklı ilde ve sınırlı bir alanda görüldü. Türkiye'de 900 bin hektar alanda ayçiçeği yetiştiriciliği yapılırken, çayır tırtılıyla bulaşık bölgenin bu alanın yüzde 4'ü civarında olduğu hesaplandı. Çayır tırtılının görüldüğü Trakya bölgesi başta olmak üzere 18 ilde büyük oranda ilaçlamalar tamamlandı, söz konusu böceğin yarattığı sorun ilaçlama yapılan alanlarda kontrol altına alındı.