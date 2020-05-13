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Ekonomi Serbest piyasada altın Gram altın günü 383,7 liradan tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Serbest piyasada altın: Gram altın günü 383,7 liradan tamamladı

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 383,70 liradan tamamladı. Çeyrek altın 622 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 548 liradan alıcı buldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 622 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 548 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 yükselişle 383,70 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 383,00 383,20 383,50 383,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 2.524,00 2545,00 2.527,00 2.548,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 349,50 353,50 350,00 354,00
  • Lira(Tam) Ziynet 2.466,00 2.486,00 2.470,00 2.490,00
  • Yarım Ziynet 1.233,00 1.243,00 1.235,00 1.245,00
  • Çeyrek Ziynet 617,00 622,00 617,00 622,00
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