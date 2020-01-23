Ekonomi Şerif Tosyalıya Japonyadan Büyükelçilik Özel Ödülü
İŞ DÜNYASI

Şerif Tosyalı’ya Japonya’dan Büyükelçilik Özel Ödülü

DEİK/ Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı, iki ülke arasındaki sosyo-ekonomik gelişime bulunduğu katkılar sebebiyle Japonya’nın en itibarlı ödüllerinden “Japonya Büyükelçisi Özel Ödülü” ile onurlandırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Şerif Tosyalı
​Şerif Tosyalı

Köklü ilişkileri bundan 130 yıl öncesine dayanan Türkiye ve Japonya arasındaki ticari ilişkiler de her geçen gün daha çok güçleniyor. Bu süreçte, DEİK/ Türkiye-Japonya İş Konseyi’nin yürüttüğü çalışmalarla projelerin önemli rolü bulunuyor. Birbirinden uzak coğrafyaları yakınlaştırmayı başaran ekibin son iki dönemdir başkanlığını yürüten Şerif Tosyalı, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine sunduğu katkılardan dolayı önemli bir ödülle onurlandırıldı.

23 Ocak’ta Japonya Büyükelçiliği’nde düzenlenen tören ve resepsiyonla Şerif Tosyalı, Japonya ile Türkiye arasındaki sosyo-ekonomik gelişime katkıda bulunması sebebiyle ülkenin en itibarlı ödüllerinden biri olarak adlandırılan Japonya Büyükelçisi Özel Ödülü’nü aldı. Japonya Büyükelçisi Miyajima Akio tarafından takdim edilen ödül törenine ayrıca, Cezayir Büyükelçisi Mr. Mourad Adjabi, Angola Büyükelçisi Mr. José Gonçalves Martins Patricio, Çalışma, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve DEİK Başkanı Nail Olpak da katıldı.

  • Bu özel ödül, Şerif Tosyalı’nın Japonya İmparatoru tarafından tevdi edilen, ülkenin en yüksek devlet nişanını da gelecek dönemde alacağını gösterdiğinden ayrıca önem taşıyor.

“İki ülkeyi daha çok yakınlaştırmanızı rica ediyorum”

Ödülü takdim eden Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, Şerif Tosyalı'ya Japonya ile Türkiye ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Türkiye ve Japonya’nın, iki devlet ve tek yürek olduğunu hatırlatan Miyajima, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şerif Tosyalı, enerjisi, samimiyeti ve yaratıcılığıyla iki ülke arasındaki yatırım imkanlarının artırılmasına yönelik önemli çabalara imza atarken, Afrika gibi üçüncü bölgelerde de ortak yatırım imkanları için çalışmalar sürdürüyor. Onun başkanlığında, uzun bir aradan sonra, DEIK ve Japonya İş Federasyonu (KEIDANREN) işbirliğinde Japonya Türkiye İş Konseyi Ortak Toplantısı’nın İstanbul’da gerçekleşmesi, bu gayretin bir sonucudur. Aynı zamanda 2019’da Tokyo'da düzenlenen 25. Japon- Türkiye İş Konseyi Ortak Toplantısı'nın başarıyla gerçekleştirilmesinde de Tosyalı’nın önemli rolü bulunuyor. Büyükelçi ödülünü alan Şerif Tosyalı’nın Türkiye ve Japonya arasında tam anlamıyla bir köprü görevi üstlenerek, iki ülkeyi çok daha yakınlaştıracağına inanıyorum ve kendisinden rica ediyorum.”

“Ortak gücümüzü tüm dünyaya gösterme zamanı”

Bu değerli ve anlamlı ödülü almış olmaktan dolayı duyduğu gurur ve mutluluğu paylaşan Şerif Tosyalı, “Ticaret savaşlarının dünya gündemini belirlediği böyle bir dönemde aldığım bu değerli ödül, ticaretin birleştirici, bütünleştirici ve barışçıl gücünü de ortaya koyuyor” dedi.

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