Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık sağlanacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle sermaye kaybı yaşayan veya borca batık durumda olan şirketlerce uyulacak usul ve esaslar ile alınabilecek tedbirlere ilişkin mevzuatta düzenleme yapıldı. Buna göre, öncelikle sermaye kaybı veya borca batık olma durumlarına ilişkin uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla hesaplamalar hakkında ilave düzenlemeler yürürlüğe koyuldu.

Buna ilave olarak, kapsam dahilinde bulunan şirketlerin eş zamanlı olarak sermaye artırımı ve azaltımı yapılması suretiyle daha az kaynak ile sermaye kaybı veya borca batık olma durumundan kurtulabilmeleri mümkün hale geldi.

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KUR FARKLARINDAKİ HESAPLAMALARA DİKKAT EDİLECEK

Ayrıca şirketlerin salgın döneminde karşılaştıkları problemler göz önünde bulundurularak, gerçekleşmemiş yabancı para yükümlülüklerinden kaynaklanan kur farklarının hesaplamalarda dikkate alınmamasına ilişkin istisnanın kapsamı genişletildi.

Söz konusu kur farkı zararlarına ilave olarak, 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının 2023 yılına kadar yapılacak hesaplamalarda dikkate alınmaması imkanı sağlandı.

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