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Ekonomi SGK gelir gider dengesinde 20 yılın zirvesini yakaladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

SGK gelir gider dengesinde 20 yılın zirvesini yakaladı

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geçen yıl elde ettiği gelirlerin giderleri karşılama oranı son 20 yılın en üst düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl 633 milyar 207 milyon lira geliri, 654 milyar 820 milyon lira da gideri olan kurumun, toplam gelirlerinin giderleri karşılama oranı yüzde 96,7'yi buldu

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Haber Merkezi AA
SGK gelir gider dengesinde 20 yılın zirvesini yakaladı
Foto/arşiv

SGK'den alınan bilgiye göre, 2021'de 633 milyar 207 milyon lira gelir elde eden kurumun 654 milyar 820 milyon lira da gideri oldu.

SGK'nin toplam gelirlerinin, giderleri karşılama oranı geçen yıl yüzde 96,7'yi buldu.

Bu oran, toplam gelirlerin, giderleri karşılamasında 2002'den bu yana elde edilen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

Prim gelirlerinin, emekli aylıkları ve sağlık ödemelerini karşılama oranı ise geçen yıl bir önceki yıla göre 8 puan artarak yüzde 75,5 olarak gerçekleşti.

SGK, geçen yıl 440 milyar 130 milyon lira prim geliri elde ederken emekli aylıkları için 406 milyar 24 milyon lira, genel sağlık sigortası kapsamında da 177 milyar 241 milyon lira harcama yaptı.

Bir önceki yıl ise 323 milyar 181 milyon lira prim geliri bulunan kurum, 343 milyar 46 milyon lira emekli aylığı ödemesi yaparken 135 milyar 704 milyon lira da sağlık gideri oldu.

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