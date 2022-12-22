Ekonomi SGK Müfettiş Yardımcısı alacak
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SGK Müfettiş Yardımcısı alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, sınavla 30 Müfettiş Yardımcısı istihdam edecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SGK Müfettiş Yardımcısı alacak
SGK

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; başvurular e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/sgk... adresinden 19.12.2022-30.12.2022 tarihler arasında yapılacak. Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecek. Giriş sınavına katılmaya hak kazanacak adayların tespiti, başvuran adayların KPSS başarı puan sıralamasına göre yapılacak. Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecek.

Yazılı sınav 4 ve 5 Mart 2023 tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey caddesi, No: 6, Balgat, Ankara adresinde yapılacak.

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