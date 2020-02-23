SGK teşvik süresi 51 il ve 2 ilçede 1 yıl uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, işverenlerin işçileri adına ödeyecekleri SGK primlerinden 5 puanlık indirime ilave olarak 6 puan daha indirim uygulamasını bir yıl daha uzattıklarını duyurdu. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bakan Selçuk, "İşi, işçiyi ve istihdamı korumaya ve desteklemeye devam ediyoruz. Bu ilave teşvikten sosyoekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan il ve ilçelerde üretim ve istihdamı artırmak için özel sektörde işçi çalıştıran işverenler yararlanabilecek" dedi.

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1 Ocak 2013 tarihinden beri yürürlükte olan ilave 6 puanlık indirimin uygulamasından yararlanacak il ve ilçeler;

Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elâzığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon, Uşak • Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada-Gökçeada ilçeleri)

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