Ekonomi SGK teşvik süresi 51 il ve 2 ilçede 1 yıl uzatıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

SGK teşvik süresi 51 il ve 2 ilçede 1 yıl uzatıldı

Bakanı Selçuk, 51 il ve 2 ilçede ilave 6 puanlık Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) teşvik süresinin 1 yıl daha uzatıldığını, kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
SGK teşvik süresinin 1 yıl daha uzatılması kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
SGK teşvik süresinin 1 yıl daha uzatılması kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, işverenlerin işçileri adına ödeyecekleri SGK primlerinden 5 puanlık indirime ilave olarak 6 puan daha indirim uygulamasını bir yıl daha uzattıklarını duyurdu. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bakan Selçuk, "İşi, işçiyi ve istihdamı korumaya ve desteklemeye devam ediyoruz. Bu ilave teşvikten sosyoekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan il ve ilçelerde üretim ve istihdamı artırmak için özel sektörde işçi çalıştıran işverenler yararlanabilecek" dedi.

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1 Ocak 2013 tarihinden beri yürürlükte olan ilave 6 puanlık indirimin uygulamasından yararlanacak il ve ilçeler;

  • Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elâzığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon, Uşak • Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada-Gökçeada ilçeleri)

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