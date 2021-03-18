Ekonomi SGKdan ait İstanbul ve Kocaelinde konut ve mesken satışı
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SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, gayrimenkul satış ilanını duyurdu. İhale, 30 Mart'ta açık artırma usulü ile yapılacağı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sosyal Güvenlik Kurumu.
Sosyal Güvenlik Kurumu.

Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait ilanda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile satışı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul ili Esenler ilçesi ve Kocaeli Karamürsel ilçesi ile İzmit ilçelerinde satışa çıkarılan gayrimenkullerin niteliği, büyüklüğü ve belirlenen muhammen bedelleriyle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz

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