Ekonomi Shakiranın vergi kaçırdığı iddiası İspanyayı karıştırdı
DÜNYA EKONOMİSİ

Shakira'nın vergi kaçırdığı iddiası İspanya'yı karıştırdı

Shakira'nın İspanya Hükümeti'nden vergi kaçırdığı iddiası ortalığı karıştırdı. İddialara göre, sanatçının 14,5 milyon euro vergi borcu bulunuyor.

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Shakira'nın 14,5 milyon euro vergi borcu çıktı.
Shakira'nın 14,5 milyon euro vergi borcu çıktı.

Ünlü şarkıcı Shakira’nın 14,5 milyon euro vergi borcu olduğu ve bu nedenle hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

Milliyet'in İspanyol El Pais gazetesine dayandırdığı habere göre, sanatçı vergi kaçakçılığından suçlanıyor.

Shakira'nın 2011-2014 yıllarında Barcelona'da yaşarken belgeler üzerinde kendisini Bahamalar'da yaşıyor gösterdiği ve böylelikle vergileri ödemediği iddia ediliyor.

İspanyol kanunlarına göre en az 183 gün ülkede kalan kişiler küresel çapta elde ettikleri kazançlarından ötürü de vergi ödemekle mükellef.

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