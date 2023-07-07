Sıfırından fazla fiyat yazana 300 bin TL ceza

Ticaret Bakanlığı, otomobil piyasasındaki fahiş fiyat artışlarına karşı kritik bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ikinci el motorlu kara taşıtları, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan 1 Ocak 2024'e kadar ilan yoluyla pazarlanamayacak.





AYKIRILIK BAKANLIĞA BİLDİRİLECEK

Yapılan değişiklikle ikinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler, bu karara aykırı ilan girişi yapanları ilan yayımlanmadan önce uyarmakla ve aykırı ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri Ticaret Bakanlığı'na iletmekle yükümlü olacak. Uyarma yükümlülüğü, ilan verene taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatı bilgisini ve girişi yapılmak istenen ilan fiyatının bu yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceği bilgisini içerecek.





KARAR 15 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜKTE

Bakanlık, ikinci el motorlu kara taşıtlarının sınıfını, markasını, tipini, cinsini, model yılını ve aksesuar ve/veya donanım eklenmesi halinde, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutar ve/veya oranı belirlemeye yetkili olacak. 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan karar, tüm gerçek ve tüzel kişilerin gerek bireysel gerekse ticari ilanlarını kapsıyor.





STOKÇULUK ORTADAN KALDIRILACAK

Düzenlemeye aykırı her bir ilan başına 300 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek. Bakanlıktan konuya yönelik yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe gerçekleşen stokçuluk eylemleri ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele kapsamında, tüketici mağduriyetlerine sebep olan uygulamaları ortadan kaldırmak adına ilave tedbirlerin uygulamaya alınmasına karar verildiği belirtildi.





Sahte fiyata yaptırım

Ticaret Bakanlığı, otomobil ilanlarından sıfır atarak sahte fiyat gösterenlere de aynı cezaların uygulanacağını duyurdu. Açıklamada, “Hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan bu nitelikteki ilanlar da söz konusu ilan kısıtlaması kapsamında değerlendirilecek ve bu ilanları verenler hakkında idari para cezası uygulanabilecektir” denildi. Ayrıca tüketici mağduriyetlerine sebep olan uygulamalara karşı her türlü tedbirin alınacağı vurgulandı.





Çareyi sıfırları atmakta buldular

İkinci el araçların sıfır fiyatından yükseğe satılamayacağına yönelik kararın ardından bazı satıcılar, tepki çeken bir yola başvurdu. Satış

sitelerinde ilanları bulunan araç satıcıları, çareyi ilandan üç sıfır atmakta buldu. Araç satış sitelerine araçlarının fiyatlarını düşük rakamlara koyan satıcılar, aracın gerçek fiyatını telefonla iletişime geçildiğinde açıklıyor.



