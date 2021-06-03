Ekonomi Sigortacılardan Çatı Kanun talebi
İŞ DÜNYASI

Sigortacılardan 'Çatı Kanun' talebi

Başkent Sigorta Acenteleri Derneği (BASİAD) Başkanı Hacı Ali Yücel, sektörün hak ettiği düzeye gelebilmesi için tüm paydaşların katkılarıyla Sigortacılık Çatı Kanunu'nun çıkarılması gerektiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Sigortacılar, Sigortacılık Çatı Kanununun çıkarılmasını talep ediyor
Foto/arşiv

Başkent Sigorta Acenteleri Derneği (BASİAD) Başkanı Hacı Ali Yücel, Sigorta Haftası dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin sigorta sektörünün büyüklüğüyle doğrudan ilişkili olduğunu söyledi.

Türkiye'de sigorta ve tasarruf bilinciyle toplumdaki farkındalığın artırılarak, sigortacıyla sigortalı arasında güvene dayalı bir ilişki kurulmasının önemli olduğunu ifade eden Yücel, "Sigorta sadece ekonominin gelişmesine değil, aynı zamanda sosyal yapının muhafaza edilmesine de katkı sağlamaktadır." dedi.

Yücel, sigorta bilincinin artırılmasının devlet ve vatandaşın ortak görevi olduğunu vurgulayarak, finansal sistemin en önemli bileşenlerinden birisi olan sigortacılığın henüz ideal büyüklüğe ulaşamadığını dile getirdi.

Finansal sistemde bankacılığın yüzde 85, sigortacılığın yüzde 5 ve diğer kurumların yüzde 10 paya sahip olduğuna dikkati çeken Yücel, "Gelişmiş ülkelere göre bu pay çok düşük. Sektörün beklentisi bu payın yüzde 25-30'lara çıkmasıdır. Belirtilen hedeflere ulaşılması için öncelikle kamu tarafında gerekli yapısal düzenlemeler acilen yapılmalıdır. Çünkü yıllar önce düzenlenmiş yasal mevzuatlar günümüzün ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyor. Sektörün hak ettiği düzeye gelmesi için tüm paydaşların eşgüdüm içinde gerekli katkıyı ortaya koyması gerekiyor." diye konuştu.

Yücel, sektörün büyümesinin, hizmet niteliğinin, sigorta farkındalığının artırılmasından, dijital teknolojilerin sektöre entegre edilerek beklentilere daha hızlı çözümlerin sağlanmasından geçtiğini belirterek, sektörden tüm paydaşların katkılarıyla "Sigortacılık Çatı Kanunu"nun çıkarılması gerektiğini bildirdi.

Türkiye'de Kovid-19 da sigorta teminatı kapsamında

Sigortacılık sektörünün birikmiş sorunlarına rağmen son yıllarda başarılı uygulamalara imza attığına işaret eden Yücel, şunları kaydetti:

"Özellikle son zamanlarda ülkemizde meydana gelen başta doğal afetler, pandemi kaynaklı hasarlar sebebiyle hatırı sayılır tutarlarda tazminat ödemeleri yapılmıştır. Ödenen hasar kalemlerine bakacak olursak, pandeminin başlangıcından bu yana, direkt pandemiyle ilişkin olarak hayat sigortalarında 750 milyon lira, sağlık sigortalarında 228 milyon lira, Elazığ ve İzmir depremlerinde ise 717 milyon lira olmak üzere diğer ödemelerle birlikte toplamda 2 milyar lira gibi yüksek bir meblağ sigortalılara ödenmiştir. Özellikle pandemi koşullarında ödenen bu tutarlar daha da anlamlı bir katkıdır. Ayrıca Kovid-19 gibi salgınlar sigorta teminatı kapsamı dışında iken ülkemizde bu kapsam içine alınmıştır. Sektörümüzün iyi niyetli bu türden uygulamalarından gurur duyuyoruz."

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