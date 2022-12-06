Ekonomi Silah satışı 7 yıldır artıyor 2018den bu yana listenin başındaki beş firma ABD merkezli
DÜNYA EKONOMİSİ

Silah satışı 7 yıldır artıyor: 2018'den bu yana listenin başındaki beş firma ABD merkezli

Kovid-19, tedarik zincirlerinde sorunlara yol açsa da küresel silah ticareti bundan etkilenmedi. SIPRI’nin raporuna göre, savunma sektöründeki en büyük 100 şirketin 2021’deki satışları bir önceki yıla göre %1,9 artışla 592 milyar dolara ulaştı. Satışlar 7 yıldır üst üste artıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Silah satışı 7 yıldır artıyor: 2018den bu yana listenin başındaki beş firma ABD merkezli
​Kovid-19, tedarik zincirlerinde sorunlara yol açsa da küresel silah ticareti bundan etkilenmedi.

Dünya genelinde, Kovid-19 salgınının neden olduğu küresel tedarik zinciri sorunlarına rağmen silah satışları art arda yedi yıldır artış gösteriyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) raporuna göre, savunma sektöründeki en büyük 100 şirketin 2021’de silah ve askeri hizmet satışları bir önceki yıla göre yüzde 1,9 artışla 592 milyar dolara ulaştı. Böylece satışlar 7 yıldır art arda arttı. Raporda, geçen yıl artışın bir önceki yıla göre daha yüksek olduğuna dikkat çekilirken, ancak yine de söz konusu artışın Kovid-19 öncesi dört yıl ortalaması olan yüzde 3,7'lik artışın altında kaldığı belirtildi. Tedarik zinciri sıkıntılarının 2021'de silah ticaretini engellemeye devam ettiğine yer verilen raporda, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın bir sonucu olarak bu sıkıntıların muhtemelen daha da kötüye gideceği ifade edildi.

TÜRKİYE’DEN İKİ ŞİRKET

Raporda, Batılı ülkeler için Rusya'nın silah üretiminde kullanılan hammaddelerin önemli bir tedarikçisi olduğu vurgulandı. 2018'den bu yana listenin başındaki beş firmanın tamamının ABD merkezli olması dikkati çekti. Bu firmalar Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon ve General Dynamics olarak sıralandı. Küresel savunma sektöründeki en büyük 100 şirket içindeki ABD'li toplam 40 şirket, 2021'de 299 milyar dolarlık silah satışı yaparak, reel olarak bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artışla tüm satışların yüzde 51'ini karşıladı. Listedeki sekiz Çinli silah şirketinin toplam satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artışla 109 milyar dolara yükselmesi dikkati çekti. İlk 100 şirket içinde merkezi Avrupa'da bulunan 27 şirket yer alırken, bunların toplam silah satışları yüzde 4,2 artarak 123 milyar dolara ulaştı. Listeye geçen yıl girmeyi başaran ASELSAN 56. sırada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii de 84. sırada yer aldı. İki şirketin satışları toplamda yüzde 12 artarak 3 milyar 360 milyon dolara ulaştı.

İmzalar atıldı: Türk uçaksavarları Pakistan'a gönderilecek
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Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, Pakistanın başkenti Karaçideki fuar merkezinde 15-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenen IDEAS fuarına katıldı. IDEASta bölge ülkelerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak seçilmiş son teknoloji ürünlerini sergileyen CANiK, deneyimli ekibiyle ürün ve çözümlerini katılımcılara aktardı.
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Fuarda CANiK ayrıca Pakistanın silah, mühimmat üretim ve dağıtımından sorumlu en büyük devlet iştiraki olan POF (Pakistan Ordnance Factories) ile yeni bir iş birliği anlaşması için masaya oturdu. POF ile halihazırda Türkiyenin de milli ve görev tabancası olan METE serisinin pazarlama ve satış faaliyetlerini sürdüren CANiK, ayrıca POF bünyesinde yer alan Wah Industries Limited ile de CANiK M2 QCB ihracatına yönelik süreci başlattı.
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SYS Dış Ticaret Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, “Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Türkiyenin milli katılım gerçekleştirdiği IDEAS 2022 CANiK adına oldukça yoğun görüşme trafiğinin yaşandığı bir fuar oldu. M2 QCB Ağır Makineli Tüfeği Pakistana ihraç etmek üzere Pakistanlı Wah Industries firması ile fuarın ikinci gününde anlaşma imzaladık.
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Bu, Pakistanın deniz, kara ve özellikle hava kuvvetleri için bulunmaz bir fırsat çünkü halihazırda envanterlerinde olan bir makineli tüfek. Şimdi ise dost ülke Türkiye tarafından üretilmiş çok daha gelişmiş bir namlu ve mekanizmayla Pakistanın envanterlerine girmek için sabırsızlanıyoruz. 2023 senesinde işbirliğimizi artırarak devam etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.
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BÜYÜK İLGİ GÖRDÜCANiK IDEASta; METE SFx, METE SFT ve SFx RIVAL gibi yeni model tabancaların yanı sıra optiklerden tekstil ürünlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle evrensel aksesuar markası olan MECANIK altındaki tüm ürünlerini sergiledi.
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Fuarda yerli ve milli uçaksavar CANiK M2 QCB ve geliştirilmiş hızlı versiyonu olan CANiK M2F de en çok ilgi gören ürünlerin başında yer aldı.
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Türkiyenin kalifiye edilmiş tek ve en büyük 12.7 mm ağır makineli tüfeği olan CANiK M2 QCB, dünyanın dört kıtasına ihraç ediliyor. Yüksek teknolojili AR-GE mühendislik ürünü olan CANiK M2 QCB, üstün performansıyla dikkat çekiyor.
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Etkin menzili 1850 metre olan CANİK M2 QCB, gelişmiş atış kontrol sistemleri ile birlikte etkin menzilini 6000 metreye kadar çıkarabiliyor. Türkiye, CANiK M2 QCB ile dünyada uçaksavar üretimi yapan ilk 4 ülke arasında yer alıyor.
İmzalar atıldı: Türk uçaksavarları Pakistan'a gönderilecek
Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, Pakistan'ın başkenti Karaçi'de düzenlenen IDEAS fuarında en yeni ürün ve aksesuarlarını sergiledi. Fuarda yerli ve milli uçaksavar CANiK M2 QCB ve geliştirilmiş hızlı versiyonu olan CANiK M2F de görücüye çıktı. CANiK fuarda, M2 ihracatına yönelik Pakistan'ın devlet iştiraki POF ile de anlaşma imzaladı.
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