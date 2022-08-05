Ekonomi Sinop Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak
BASIN İLAN

Sinop Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca 22 Öğretim Üyesi alacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sinop Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak
Sinop Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; başvurular 2 - 16 Ağustos 2022 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde yapılacak. Adaylar Üniversite tarafından ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.

Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının https://pdb.sinop.edu.tr/mevzu... web adresinden ulaşılabilir.

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