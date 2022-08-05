Sinop Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak

Ekonomi

Antalya 2019 ruhunu yakaladı

Antalya’daki otellerin temmuz ve ağustos aylarında yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını ve eylül için de beklentinin bu yönde olduğunu belirten Cornelia Diamond Golf Resort SPA Genel Müdürü Zafer Alkaya, Belek bölgesinin, 2019 rakamları yakaladığını söyledi.