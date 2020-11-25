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Ekonomi Sinopta hamsi bolluğu Vatandaş da, balıkçı da memnun
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sinop'ta hamsi bolluğu: Vatandaş da, balıkçı da memnun

Çeşitli illerden gelen balıkçı teknelerinin de yoğunlaştığı Sinop açıklarındaki hamsi bolluğu yüzleri güldürüyor. Kilosu 10 liraya kadar düşen hamsi vatandaşlardan büyük rağbet görüyor.

Haber Merkezi AA
Hamsi bolluğu hem balıkçının hem vatandaşın yüzünü güldürüyor.
Hamsi bolluğu hem balıkçının hem vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Hava şartlarının uygun olduğu günlerde denize açılan balıkçılar, tonlarca hamsi avlayarak limana dönüyor. Teknelerle kıyıya getirilen hamsilerin bir bölümü işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor.

  • Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, hamsinin bol olmasının hem kendilerini hem de vatandaşları memnun ettiğini söyledi.

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"20 gün daha bolluk var"

Hamsi avının balıkçıların yüzünü güldürmeye başladığını anlatan Tuncer, "Umudumuz böyle devam etmesi. Hamsi avının artması bir anlamda diğer balıkların da fiyatının düşmesi anlamına geliyor. Çünkü vatandaşlar hamsiye yöneldiğinden diğer balık türlerine ilgi azalıyor. Bu da fiyatlarının düşmesine neden oluyor." diye konuştu. Tuncer, hamsi avının 15-20 gün daha bol ve bereketli geçmesini beklediklerini kaydetti.

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