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Ekonomi Sinopta hamsinin fiyatı düştü Dün 30 liraydı bugün 10 lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sinop'ta hamsinin fiyatı düştü: Dün 30 liraydı bugün 10 lira

Sinop’ta havaların soğumasıyla birlikte hamsi bolluğu yaşanıyor. Yerli hamsinin fiyatı 10 liraya düştü. Balıkçı Mert Kanal, "Hamsi dün 30 liraydı. Hamsi Sinop’ta çıktığı zaman otomatikman fiyatı düşüyor. Bugün yaklaşık 500 kasa civarında hamsi yakaladık. Hamsinin bol olup olmayacağı şu anda tam belli değil bu hafta içinde hamsinin durumuna göre belli olur" dedi.

Haber Merkezi İHA
Hamsinin kilosu 10 liraya kadar düştü.
Hamsinin kilosu 10 liraya kadar düştü.

Kış mevsiminde balık severlerin vazgeçilmez lezzetlerinden olan hamsi, havaların soğumasıyla birlikte denizlerde bolluk yaşanıyor. Yaşanan bolluk ise balık tezgahlarına yansıdı. Ayrıca kasım ayının gelmesi, havaların soğuması da hamsinin lezzetini artırınca hamsi fiyatları düşmeye başladı.

Fırtına vurdu, hamsinin kilosu 50 liraya çıktı: Umutlar önümüzdeki aylara kaldı
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Fırtına vurdu, hamsinin kilosu 50 liraya çıktı: Umutlar önümüzdeki aylara kaldı

Vatandaş tezgahlara akın ediyor

Palamutların yavaş yavaş çekilmesi ile balıkçıların ağlarını palamut yerine hamsi almaya başladı. Önceki gün Sinop’ta 30 TL’den satılan hamsi, bugün balıkçıların denizden bol çıkartması nedeniyle 10 TL’ye düştü. Hamsinin tezgahta fiyatını gören balık severler ise tezgahlara akın etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan balıkçı Mert Kanal, ”Hamsi dün 30 liraydı. Hamsi Sinop’ta çıktığı zaman otomatikman fiyatı düşüyor. Çünkü nakliyesi olmuyor, işçiliği olmuyor. Bize ucuza geldiği için de biz de ucuza satıyoruz. Bugün yaklaşık 500 kasa civarında hamsi yakaladık. Hamsinin bol olup olmayacağı şu anda tam belli değil bu hafta içinde hamsinin durumuna göre belli olur" dedi.

Hamsi bolluğu tezgahları hareketlendirdi: Fiyatları düşüşe geçti
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Hamsi bolluğu tezgahları hareketlendirdi: Fiyatları düşüşe geçti

Denizlerde bolluk yaşanıyor: Hamsinin fiyatı yarı yarıya düştü
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Denizlerde bolluk yaşanıyor: Hamsinin fiyatı yarı yarıya düştü

Palamutun fiyatı cep yakıyor

Balıkçıların ağlarına yok denecek kadar az takılan palamut fiyatlarının bugünlerde yükselişe geçtiğini söyleyen Kanal, "Palamut bugün uzun zaman sonra tekrar görüldü. Güzel palamutlar var ama fiyatları el yakıyor. Bir palamut şu anda bir kilo 200 gram geliyor. Tuzlamak isteyenler lakerda yapmak isteyenler şu anda tam zamanı, daha sonra muhtemelen bulamayacaklar. Şu anda palamuttun tanesi 45 liradan satılıyor" diye konuştu.

Sinop'ta tezgahlarda palamudun yerini hamsi almaya başladı
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Karadenizli balıkçılar, 1 Eylül itibariyle başlayan denizlerde av sezonu ile birlikte bolca palamut avladı.
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Palamutta yaşanan bolluk hem vatandaşların hem de balıkçının yüzünü güldürdü.
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Palamudun ardından Karadeniz Bölgesi'nde havaların da soğumaya başlamasıyla, sofraların vazgeçilmezi olan hamsinin avlanması balıkçı ve tüketicileri sevindirdi.
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Sinop'ta ağlara hamsi takılmaya başlayınca, tezgahlardaki yerini almaya başladı.
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Karadeniz Ereğli'de avlanan hamsi, hayli rağbet görünce, palamut fiyatları da 15 liraya kadar düştü.
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Karadeniz'in incisi hamsinin kilosu ise 30 liradan satılmaya başlandı.
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Palamudun son demlerini yaşadığını ve artık tezgahların hamsiye kalacağını ifade eden balıkçı İsmail Değer “Her canlının bir ömrü vardır. Palamudun da artık son baharı ve son demi geldi. Palamutlar bitmek üzere, artık hamsi çıkmaya başlıyor. Hamsiler, Karadeniz Ereğli'den çıkmaya başladı. İri ve güzeller, inşallah bereketli olmasını diliyoruz. 5-6 liraya sattığımız palamutlar geri geldi, iri palamutları ise 15 liradan satıyoruz. Hamsi şu an 30 lira ve gerçekten çok pahalı, bizde 2 kasa kadar alabildik. Vatandaşlara, atıştırmalık olsun diye aldık. Talep çok fazla yok, 30 lirayı duyan herkesin cebi yanık, bizim de bağrımız yanık, inşallah hayırlısı olur dedi.
Sinop'ta tezgahlarda palamudun yerini hamsi almaya başladı
Karadeniz'de yeni av sezonda palamutta yaşanan bolluk sevindirirken, ağlara takılmaya başlayan hamsi tezgahlarda başköşeyi aldı. Karadeniz Ereğli'de avlanan hamsi, kilosu 30 liradan satılmaya başlandı.


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