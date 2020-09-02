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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Siparişler geliyor çarklar dönüyor

İS0 Türkiye İmalat PMI ağustosta 54,3 düzeyinde gerçekleşti. Veriler faaliyet koşullarında aylık bazda güçlü iyileşmeye işaret etti. En güçlü yükseliş kara ve deniz taşıtları sektöründe gerçekleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: ARşiv
Fotoğraf: ARşiv

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ağustos 2020 dönemi sonuçlarını açıkladı. Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, temmuzda 56,9 olarak ölçülen manşet PMI ağustosta 54,3 düzeyinde gerçekleşti. Ancak endeksin eşik değer 50’nin belirgin bir şekilde üzerinde olması, faaliyet koşullarında aylık bazda güçlü iyileşmeye işaret etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklı sert daralmanın ardından, Türk imalat sektörü böylece üst üste üç ay güçlenen bir performans sergiledi.

İYİLEŞME DEVAM ETTİ

Geçen aylarda Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesine bağlı olarak müşteri talebinde iyileşme gözlenmişti. Söz konusu eğilim ağustosta da devam etti ve yeni siparişlerde son iki buçuk yılın en yüksek oranlı artışlarından biri gerçekleşti. Bu dönemde toplam yeni siparişlere göre yavaş olmakla birlikte yeni ihracat siparişleri de artış gösterdi. Üretim hacminde devam eden genişleme, mevcut büyüme trendini üçüncü aya taşıdı. Üretim artışı, temmuzda son dokuz yılı aşkın bir dönemin en yüksek hızında gerçekleştikten sonra bir miktar yavaşlamakla birlikte güçlü seyrini korudu. Üretim gereksinimlerindeki yükseliş, istihdamın üst üste üç ay artmasını sağladı ve istihdam yaratma hızı ağustos ayında da hızlı seyretti.

YENİ SİPARİŞLER VAR

  • Yeni siparişlerdeki büyüme, firmaları istihdam ve satın alma faaliyetlerini artırmaya teşvik etti. Sektörlerin çoğunun toparlanma bölgesinde kaldığını belirten IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türk imalatçılarının, önceki ay gözlenen güçlü büyüme temposunu ağustosta da büyük ölçüde sürdürebildiğini ifade etti. Anket kapsamında takip edilen 10 sektörün sekizi ağustosta üretim artışı gerçekleştirdi. En güçlü yükseliş, talep koşullarındaki iyileşmeye bağlı olarak rekor büyüme kaydeden kara ve deniz taşıtları sektöründe gerçekleşti. Hem gıda ürünleri hem de giyim ve deri ürünleri sektörlerinde üretim yeniden büyüme bölgesine geçti.

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