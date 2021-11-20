​Siparişler mevcut kapasitenin üç katına çıktı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ihracata özendirildiği ‘KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programları’nın sonuncusu Eskişehir’de düzenlendi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ndeki programın açılışı Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından gerçekleştirildi. Programda ayrıca geçen yıl Eskişehir’den en fazla ihracat yapan 10 firma ile en yüksek katma değerli ihracatçı şirketlere ödülleri takdim edildi. Yıl başından itibaren ihracatçıya teminatsız kredi verilmeye başlayacağının müjdesini veren TİM Başkanı Gülle “teminatsız sadece ihracatçıya çalışan, çok düşük maliyetli teminatsız kredi sağlanacak” dedi.

İsmail Gülle

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KALKINMA VİZYONU OLMALI

TİM Başkanı İsmail Gülle, açılışta yaptığı konuşmada, eğitimler aracılığıyla Anadolu’nun dört bir köşesinde, ihracat potansiyeli olan her firmaya ulaşmayı hedeflediklerini dile getirerek, “Başarılarımızın daim olması için ihracat ailesini daha da büyütmemiz şart. Bize göre ihracat, belirli bir zümrenin uğraşı olmamalı; topyekûn kalkınma amacıyla küçük-büyük demeden tüm firmalarımızın vizyonu olmalıdır. Bu vizyon doğrultusunda, TİM KOBİ İhracat Seferberliğimizi bu ay Eskişehir’e taşıdık” dedi. Türkiye’nin ihracatta önünün açık olduğunu ve bazı sektörlerde sipariş yoğunluğunun mevcut kapasitenin 2-3 kat üzerine çıktığını vurgulayan Gülle “Ülkemizdeki yatırımlar günden güne daha da artıyor. Yıl sonu ihracat rekorunu kırmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

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Eskişehir’den 147 ülkeye ihracat

Dünya ticaretinin pandemi etkisiyle ciddi bir daralma yaşadığı 2020’de Eskişehir’in ihracatının 927 milyon doları aştığına işaret eden Gülle, “2021’in ilk 10 ayında Eskişehir’in ihracatı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik artışla 924 milyon dolar oldu. Eskişehirli ihracatçılarımız, ABD’ye 259 milyon dolar, Fransa’ya 91 milyon dolar ve Almanya’ya 81 milyon dolar ihracat yaptı. Eskişehir, tam 147 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca en çok ihracat gerçekleştiren 20. ilimiz. Eskişehir’in en çok ihracata imza attığı ilk 3 sektör; Savunma ve Havacılık (246 milyon dolar), Kimyevi Maddeler (127 milyon dolar) ve Makine Aksamları (105 milyon dolar) oldu. Bu üç sektörün ilimiz ihracatındaki payı, yüzde 52 seviyesinde” şeklinde konuştu.

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İlk 10 firma ödülünü aldı

Programda, Eskişehir’den geçtiğimiz yıl en fazla ihracat yapan ilk 10 firma ile en yüksek katma değerli ihracat yapan firmaya ödülleri takdim edildi. Ödüllerin ihracatçıları motive etmesi bekleniyor.

Hedef 250 milyar dolar

Döviz kurundaki dalgalanmaya da değinen İsmail Gülle, “Bir puanlık bir indirimle kurun bu kadar değer kazanmasını da anlamakta zorlanıyoruz. 2022 de ihracat hedefimiz 250 milyar dolar. Bu kadar çalışmalarımız, özverimiz bir puan karşısında bu kadar etkilenmemeli. Bu ülke için üretmeye reel sektörümüz devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan törende açıklanan sonuçlara göre, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş, Eskişehir ihracat şampiyonu olarak zirvede yer aldı. ANOT Endüstri ve Ticaret A.Ş’ye de en yüksek katma değerli ihracat yapan firma ödülü verildi.