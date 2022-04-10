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Ekonomi Sırbistan Bayraktar TB2yi filosuna katmaya hazırlanıyor
AVRUPA SAVUNMA SANAYİ

Sırbistan Bayraktar TB2'yi filosuna katmaya hazırlanıyor

Sırbistan, Bayraktar TB2 SİHA'yı hava filosuna katmaya hazırlanıyor. Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacağını dile getiren Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Bu silahları Sırp Ordusunun envanterine dahil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Sırbistan Bayraktar TB2yi filosuna katmaya hazırlanıyor
Bayraktar TB2

Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) bir başka ülkenin daha hava filosuna katılıyor. Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'den Bayraktar'ı resmen istedi. Sırbistan Ordusu'nun Pasuljanski Livadi'de düzenlediği "Ateş Kalkanı 2022 Tatbikatı" sonrasında basına açıklamada bulunan Vucic, ülkesinin Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacağını dile getirdi.

'ENVANTERE DAHİL EDECEĞİZ'

"İki gün önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğim görüşmede Türkiye'den Bayraktar almak istediğimizi söyledim" diyen Vucic, "Bu silahları Sırp Ordusunun envanterine dahil edeceğiz" dedi.

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"ÇİN SİHA'SINDAN DAHA YIKICI"

Vucic'e göre Sırp Ordusu "Sparrow" insansız hava araçlarına ve daha az yıkıcı güce sahip CH92'ye sahip, ancak daha büyük yıkıcı güce sahip CH95 uçaklarının tedarik edilmesi gerekecek. 2010 yılında Vucic ilk kez Türk yapımı insansız hava aracı Bayraktar TB2 SİHA ile ilgilendiklerini açıklamıştı. 2 yıl önceki açıklamasında Vucic, "İHA sistemlerine çok ilgi duyuyoruz ve gelecekte kesinlikle daha fazlasını alacağız. Türk tarafı ile bir anlaşmaya varacak mıyız, göreceğiz. Her halükarda bunlar çok iyi İHA'lar, Türk üreticileri övmek zorundayım" ifadelerini kullanmıştı.

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