Ekonomi Sirke satışları yüzde 161 arttı, siparişlere yetişilmiyor
İŞ DÜNYASI TÜRKİYE

Sirke satışları yüzde 161 arttı, siparişlere yetişilmiyor

Sirke satışları yüzde 161 arttı, siparişlere yetişilmiyor

Aylık Ipsos Hane Tüketim Paneli verilerine göre stoklamada kolonyadan sonra sirke satışları öne çıktı. Tüm dünya koronavirüs salgını (Covid-19) ile mücadele ederken, virüsten korunmak ve dezenfekte olmak için kullanılan kolonya satışları yüzde 256 artış gösterdi, sirke satışları da yüzde 161 arttı.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüs sonrası sirkeye talep arttı.
Koronavirüs sonrası sirkeye talep arttı.

Sağlık Bakanlığının ilk korona virüs vakasını açıklamasının ardından vatandaşların alışveriş davranışlarında değişiklikler oldu.

  • Satışı en çok artan ürünlerin başında virüsten korunmak ve dezenfekte olmak için kullanılan ürünler başı çekti. Kolonya satışları yüzde 256 artış gösterirken sirke satışları da yüzde 161 arttı.

Sirke satışlarındaki bu artışla ilgili Türkiye’deki lider firma Fersan’ın CEO’su Gürhan Güven açıklamalarda bulundu. Güven, üretimde tam dolu kapasite çalıştıklarını ve şu an için hammadde sorunu yaşamadıklarını belirtti.

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"Fabrikamızda tüm tedbirlerimizi aldık"

Sirke kategorisinde Türkiye pazar lideri olan Fersan CEO’su Gürhan Güven, “Salgının ortaya çıktığından bugüne dek sirke satışlarında çok yüksek artışlar yaşıyoruz. Marketlerdeki ürünlerimize olan rağbet arttı. Vatandaşlarımıza sürekli olarak ürün sağlayabilmek adına üç vardiya durmaksızın çalışıyoruz. Hijyen ve sağlık vazgeçilmezimiz. Buna azami özen gösteriyoruz ve fabrikamızda virüse karşı tüm tedbirlerimizi aldık. Çalışanlarımız sorumluluklarının bilincinde ve A’dan Z’ye her şeye aşırı titizlikle yaklaşıp tedbirlerimizi alıyoruz” dedi.

Beyaz sirkede talep artışı

Ürettikleri doğal beyaz sirke ilgili konuşan Güven, şunları söyledi: “Hammadde ve ambalaj anlaşmalarımızı yılbaşında yaptığımızdan dolayı, üretimin kesintisiz çalışabilmesini sağlıyoruz. Beyaz sirkedeki talep artışına daha iyi hizmet verebilmek adına, yüzde 4-5 asitliğinde olan beyaz sirkeye alternatif olarak yüzde 18-20 asitliğinde konsantre beyaz sirke üretimine başladık. Asitlik derecesi nedeniyle su ile seyreltilerek kullanıldığında bir şişe konsantre beyaz sirke beş şişe beyaz sirkeye denk gelmektedir. Böylelikle çevreye şişe, kapak ve etiket olarak da daha az atık vermiş oluyoruz. Buna istinaden bu ürünümüzü x5 kat konsantre ve çevreci olarak isimlendiriyoruz."

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"Limon aromalı beyaz sirkelerden uzak durun"

Güven, çeşitli kimyasallar kullanılarak beyaz sirke yapıldığı uyarısında bulunarak şöyle konuştu:

"Covid-19’a karşı müdahale kapsamında Sanayi ve Ekonomi Bakanlığı, beyaz sirkenin hammaddesi olan şeker pancarı ve benzer tarımsal hammaddeden kazanılmış etil alkolün satışını sadece kolonya üreticilerine müsaade edip sirke üreticilerine kapatmıştır. Şu an stoklarımızdaki beyaz sirke hammaddelerini üretip sevk ediyoruz. Tahminimizce, en fazla mayıs ayı ortasına kadar beyaz sirke stoklarımız yetecektir. Bununla birlikte asıl işi sirke üretmek olan rakiplerimizde de durum aynı. Ana faaliyeti sirke üretimi olmayıp beyaz sirkeye artan talepten faydalanabilmek adına piyasada farklı markalar çıkmaya başladığını görüyoruz. Yüzde 30’un üstünde pazar liderliğimiz olan bir sektörde, bizden fazla stoku olan bir marka olması mümkün değil. Aynısını hammadde tedarikçilerimiz de teyit ediyor. Hammaddenin bulunamadığı bir dönemde, ciddi fiyat avantajıyla satılan bir ürünün üzülerek kimyasallardan üretilmiş olduğunu söylemek zorundayız.

  • Bu dönemde tüketicilerimiz özellikle limon aromalı beyaz sirkelerden uzak dursunlar. Tamamen kimyasalın kokusunu bastırmak için limon ve benzeri esans kullanıyorlar. Tüketicilerimizden ricamız, her zaman kalite odaklı olmaları ve arada ciddi fiyat farkı olan ürünleri sorgulamalarıdır. Dönemsel kampanyalar işimizin bir parçası ama her zaman olan ucuz fiyat sürdürülebilir olmadığı gibi, diğer yandan da soru işaretidir. Sirkenin sırrı, herhangi bir katkı maddesi kullanmadan, haftalar süren fermantasyonla yüzde 100 doğal bir ürün elde etmek. Tüketicilerimiz beyaz sirkeyi bulamadıkları zaman, aynı amaçla hem gıdada hem de temizlikte elma gibi diğer doğal fermente sirke çeşitlerini de kullanabilirler."

"Sirke ile temizlik alışkanlığa dönüştü"

Güven, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğal ve sağlıklı beslenme, katkısız ürünler, doğal yöntemlerle temizlik öncelikli tercih halinde. Yaşadığımız salgının etkileri geçtikten sonra da sirke ile temizlik alışkanlığı devam edecektir. Doğal temizlik ve hijyen için yüzde yüz fermente gerçek sirkenin yeterli olduğunu bu vesile ile bir kez daha anlamış olduk. Sirkenin kokusu akıllarda artık temizlik duygusu uyandırıyor, insanlara güven veriyor. Müşterilerimizin bu şekilde aldığımız geri dönüşler bizi memnun ediyor. Her koşulda ürünlerimizi kalite ve titizlikle üretiyor olduğumuzu belirterek, bir an önce sağlıklı haberler alacağımız günlere dönmeyi bekliyoruz" diye konuştu.

Zerdeçal satışları arttı, uzmanlar 'dozaj' uyarısı yaptı
FOTOĞRAF 7
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Dünyaya yayılan ve Türkiye'de de ölümlere neden olan koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde önlemler artırılıyor. Koronavirüs salgınından korunmak için vatandaşlar bağışıklığı güçlendiren bitkisel ürünlere yöneldi. Son günlerde sosyal medyada zerdeçalın virüse iyi geldiği ile ilgili yapılan paylaşımların ardından bitkiye olan ilgi de arttı.
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C ve D vitamini özelliği olan zerdeçalın kilosu, koronavirüs salgınına iyi geldiği söylentilerinin ardından iki katına yükselerek 40- 50 TL'den alıcı bulmaya başladı. Baharatçılar ve bitkisel ürün satanlar, zerdeçal satışlarının geçmişe göre 4- 5 kat artığını ifade ederken, vatandaşlar da virüsten sonra zerdeçalı günlük tüketemeye başladıklarını söyledi.
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'ZERDEÇAL TEDAVİ AMAÇLI KULLANILMAMALI' <br> <br> İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, zerdeçalın baharat olarak tüketilmesinde bir sorun görülmediğini dile getirdi. Ancak, zerdeçalın tedavi amaçlı ilaç olarak ya da gıda takviyesi olarak kullanımı noktasında hekim görüşünün önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Parlakpınar şunları söyledi: Unutulamamalıdır ki; ilacı zehirden ayıran dozudur. Zencefilgiller ailesinden olan zerdeçal içinde yüzde 3 ile 5 oranında kurkumin benzeri maddeler içeriyor. Yüzde 3 ile 7 arasında uçucu yağlar içeriyor. Yüzde 30- 40 arasında da nişasta var. Dolayısıyla etken maddenin standardize olarak izole edilip çalışılması ve buna göre konuşulması lazım...
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Şimdi bu monograflara baktığımızda bunlarla ilgili yapılmış preklinik çalışmalar, in vitro dediğimiz laboratuvar ortamında çalışmalar, deney hayvanlarında yapılan çalışmalar ve kısıtlı da olsa insan çalışmalarına aslında rastlıyoruz. Yapılan çalışmalar daha çok ağrı kesici, iltihap giderici ve bağırsak sorunlarını gidermek için hazımsızlık çözücü ve son yıllarda üzerinde biraz daha durulan kansere karşı etkilerini araştırmak üzere kurulu. Burada çok önemli bir nokta var; bunu yapacak, bunun dozunu ayarlayacak kişi hekimdir.
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'HAMİLELER, EMZİRENLER, MİDE ÜLSERİ OLANLAR ZERDEÇAL KULLANMAMALI' <br> <br> Zerdeçalın virüse iyi geldiğine yönelik söylemlerin tıbbi karşılığının yapılacak araştırma ile ortaya çıkarılacağını ancak böyle bir analizin yapılmadığını da anlatan Prof. Dr. Parlakpınar, Bundan dolayı kimse kendisine görev biçip, zerdeçalı tedavi amaçlı kullanmayı düşünmesin. Çünkü zerdeçalı kullanmaması gereken kişiler de var. Mesela, zerdeçalın gebelerde ve bebeklerini emziren anneler, safra kesesinde taş olanlar, mide ülseri olanların kullanılmaması gerektiğiyle ilgili bilgiler mevcut. Bizim korktuğumuz bir diğer nokta; kullanılan bitkiler ve ilaçların etkileşimidir. Tek başına bir bitkiyi kullanmak ve ilaçla birlikte kullanmak farklıdır diye konuştu.
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'DÜN SUMAK, BUGÜN ZERDEÇAL, YARIN BAŞKA BİR BİTKİ' <br> <br> Prof. Dr. Parlakpınar, daha önce de sumak ile ilgili benzer söylemlerin ortaya atıldığını hatırlatarak, Dün sumak, bugün zerdeçal, yarın başka bir bitki. Bunlar çok konuşuluyor ve konuşulacak. Çünkü süreç uzadıkça insanların sabrı tükeniyor ve doğal olarak bir tedavi arayışı içine giriyorlar. Lütfen hekiminizin kontrolünde bunları kullanın ama gıda olarak, baharat olarak normal alışkanlıklarınızı devam ettirebilirsiniz. Vatandaşlarımızın bu tür söylentiler yerine Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun titizlikle yapmış olduğu çalışmalar neticesindeki uyarı ve tavsiyelerine uymalarını ve mümkün mertebe evde kalmaya dikkat etmelerini öneriyorum diye konuştu.
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SATIŞLAR 2-3 KAT ARTTI <br> <br> Öte yandan kentte baharatçılık yapan Turgay Baltacı, son dönemde koronavirüse iyi geldiğine yönelik söylentilerin ardından zerdeçal satışlarının önceki dönemlere oranla 2-3 kat arttığını söyledi. Baltacı, daha önce fiyatı 20-25 TL olan zerdeçalın artan talep sonrası 40-50 TL'den alıcı bulduğunu kaydetti. Baharatçılardan ve bitkisel ilaç satıcılarından alışveriş yapan vatandaşlar ise virüse iyi geldiği yönündeki bilgiler nedeniyle zerdeçal tüketimlerini artırdıklarını anlattı.
Zerdeçal satışları arttı, uzmanlar 'dozaj' uyarısı yaptı
Türkiye'de koronavirüs salgınından korunmaya çalışan vatandaşların, sosyal medyadan zerdeçalın virüse iyi geldiği ile ilgili yapılan paylaşımların ardından bu bitkiye olan talebi arttı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, virüse iyi gelip gelmediği konusunda araştırma yapılmayan zerdeçalın, baharat olarak kullanılmasını, tedavi amaçlı kullanımında ise dozajının hekim tarafından belirlenmesi gerektiğini söyleyerek uyarıda bulundu.


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