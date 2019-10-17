Ekonomi Şirketler de insanlar gibi hastalanır
İŞ DÜNYASI

Şirketler de insanlar gibi hastalanır

Ferhan Köksal’ın 25 yıllık iş hayatı süresince gözlemlediği şirket sorunlarından hareketle ele aldığı ‘Hasta Şirketler’ adlı kitabı yayımlandı. Şirketlerdeki kronik sorunların metaforik bir yaklaşımla hastalıklara benzetildiği kitapta, şirketler için erken teşhis ve tedavi yolları öneriyor.

Haber Merkezi IHA
Ferhan Köksal
Ferhan Köksal

Ferhan Köksal'ın kaleme aldığı ‘Hasta Şirketler' kitabı, ‘Şirketinize check-up yaptırdınız mı?' sorusuyla okuyucuyu karşılıyor. Prematüre, diyabet, KOAH, kanser, depresyon ve bipolar bozukluk gibi insanların karşılaştığı hastalıklar, şirket sorunlarına örnek gösterilerek işleniyor. Kitapla ilgili detayları paylaşan Ferhan Köksal, “Bu kitap, güncel yaşamımızdan örnekler içerdiği için, okurken sahibi olduğunuz veya yönettiğiniz şirketlerinize dair benzerlikler bulacaksınız. Tüm şirketlerin yaşayan organizmalar olduğunu düşünürsek, şirketlerin de aslında tıpkı biz insanlar gibi hastalanabileceğini; bu hastalıkların belirtilerini gözlemlemenin, teşhislerini ve hatta tedavilerini de yaptırmanın mümkün olduğunu göreceksiniz. Tam da bu noktada, sağlıklı yaşam yöntemlerini şirketleriniz için de uygulamanın mümkün olabileceğinin farkına varacaksınız. Üstelik bu bilgileri okurken şirketiniz için sağlıklı bir organizasyon kurma fikrine sahip olabileceksiniz” ifadelerini kullandı.

“Şirketler de aynı insanlar gibi canlı yapılardır ve hastalanırlar”

Şirketlerin de tıpkı diğer canlılar gibi doğup, büyüyüp geliştiğini ve farklı nedenlerle öldüğünü belirten Ferhan Köksal “Dünyada pek az şirket ölümsüzdür. Doğum (kuruluş) sonrası süreçlerde, her şirket beklenen gelişimi gösteremez. Sayılı şirket, ortalama şirket yaşam sürelerinden uzun yaşar. Şirketlerin yaşamları da tıpkı insanlarınki gibi ya beklenmedik erken yaşlarda ya da bir başka şirket tarafından satın alındığında sona erer. Bir şirket diyabet olabilir mi, kalp damar hastası, KOAH, obez, alzheimer, kanser ya da davranış bozukluğu? Evet, bunların hepsi mümkün” dedi.

“Borçluluk ve alacak oranını dengeleyemeyen şirketler yüksek tansiyonludur”

Şirketlerin ve organizasyonların olası sorunlarına ışık tutmayı ve bu konuda farkındalık kazandırmayı amaçlayan Ferhan Köksal, bazı hastalıkları şöyle tanımlıyor: “Borçluluk oranı alacak oranından fazla olan şirketler yüksek tansiyonlu şirketlere dönüşüyor. Ürün ve hizmetleri için sürekli değişen satış politikaları sunan şirketler ise bipolar olma yolunda ilerliyor. Pazardan gelen taleplere duyarlılığın azalması ve müşterilerden gelen bildirimleri algılayamamak ise depresif bir şirketin ilk belirtileriyken, kanser olan şirketler ise cirolarının kar olduğunu zannedip doğru maliyet hesabı yapmayarak hızla yaşam eğrilerinin sonuna doğru ilerliyor.”

“Liderlik yöneticilik değildir”

Her bir hastalığın şirketlerdeki olası belirtilerine yer verilen kitapta, bölüm sonlarında yöneltilen sorularla okuyucuların kendi şirketlerine dair erken teşhis yapmalarına imkan tanıyor. Liderlik kavramı ve literatürde yer alan liderlik modellerine genişçe yer veren Köksal, “Liderlik yalnızca yöneticilik değildir. Lider, şirketi sırtlayan lokomotiftir, ilham kaynağıdır. Liderler şirket performansını ve çalışanların motivasyonunu etkileyen en önemli değişkenlerden biridir” diyerek geleneksel ve çağdaş liderlik yaklaşımlarına dair detayları aktarıyor.

Ferhan Köksal kimdir?

İnternet, telekomünikasyon ve teknoloji alanlarında çeşitli kademelerde çalışan Ferhan Köksal, NLP Master Tranier, Certifed Business Coach, Uluslararası Arabuluculuk ve Proje Yönetimi alanlarındaki deneyimiyle, birçok uluslararası şirketle çalışma fırsatı buldu. Son dönemde özellikle, KOBİ ve OBİ'ler ile aile şirketlerinin kurumsallaşması ve öğrenen organizasyon metodolojisi alanında çalışmalarına devam ediyor.

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