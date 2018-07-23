Ekonomi Şirketlerin bilanço beklentileri arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2018 2. çeyrek şirket bilanço beklentileri

Şirketlerin bilanço beklentileri arttı

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2.çeyrek konsolide olmayan bilançoları için son tarih 9 Ağustos, konsolide bilançoları için 27 Ağustos olarak belirlenirken, bankalar ise konsolide ve konsolide olmayan bilançolarını 27 Ağustos tarihine kadar gönderebilecek. Demir çelik, savunma, havacılık, ticari bankalar, taahhüt grubu gibi sektörlerden yüksek performans beklenirken, devlet projeleri ve yoğun iş alımı Aselsan özelinde savunma sektörünün karlılığını olumlu etkilemeye devam edeceği açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
6 aylık kar beklentisinde Ereğli Demir Çelik şirketi ön planda.
6 aylık kar beklentisinde Ereğli Demir Çelik şirketi ön planda.

Borsa İstanbul'da şirketlerin 2.çeyrek konsolide olmayan bilançoları için son tarih 9 Ağustos, konsolide bilançoları için 27 Ağustos olarak belirlenirken, bankalar ise konsolide ve konsolide olmayan bilançolarını 27 Ağustos tarihine kadar gönderebilecek.

Yılın ilk çeyreğine dair açıklanan bilançolar genel olarak iyi geldiğini ifade eden GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Beklentilerin üzerinde açıklanan karların yanında, bazı şirketlerin karları beklenti altında kalmasına rağmen, geçen yıla gösterdiği gelişim ve operasyonel verimlilik anlamında olumluydu. İkinci çeyrekte de benzer görüntünün devamını bekleriz, bu kapsamda yıllık bazda kümüle kar artışları ilk çeyrekle benzer seviyelerde gerçekleşebilir. Bilançolarda ilk çeyreğe göre daha değişik olarak görebileceğimiz unsur, döviz kurlarına bağlı finansman gelir/giderlerindeki değişimin bilanço değerlerine yapacağı etkidir. Yılın ilk 6 ayında TRY, USD’ye göre yüzde 19, EUR’ya göre yüzde 16 değer kaybetti. İlk çeyrekte bu etki daha sınırlıydı. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında kurlarda yaşanan yükseliş çerçevesinde döviz açık pozisyonu yüksek olan şirketlerin kar durumları olumsuz etkilenecektir" açıklamalarında bulundu.

  • Demir çelik, savunma, havacılık, ticari bankalar, taahhüt grubu gibi sektörlerden yüksek performans bekleniyor.

Devlet projeleri ve yoğun iş alımı Aselsan özelinde savunma sektörünün karlılığını olumlu etkilemeye devam edeceği açıklanırken, demir cevheri ve çelik fiyatlarındaki artış ile beraber, fiyatlama politikasını da maliyetlerdeki ve kurlardaki artışlara endeksleyen demir çelik sektörünün operasyonel anlamda verimliliğini de korumasını bekliyor.

  • Erkan, sektör şirketlerinden ilk yarıda da iyi kar performansı beklediklerini ifade ederek, "Güncel trafik verilerindeki geçen yıla göre olan büyüme, artan turizm çerçevesinde havacılık sektöründe operasyonel anlamda yüksek gelir artışı beklemekle beraber, finansman kanadı risk oluşturmaya devam etmektedir" dedi.

BDDK’nın açıkladığı Mayıs ayı bankacılık sektörü verileri, kümülatif karlarda yıllık bazda artış eğiliminin özellikle çekirdek gelirlerin yardımıyla artma eğiliminde olduğunu gösterdi. Yüksek menkul kıymet getirileri, güçlü komisyon artışı ve yılın ilk 5 ayında artmaya devam eden kredi mevduat makası nedeniyle özel ticari bankaları ilk yarı bilançoları için daha olumlu görüm sunuyor.

Araştırman Uzmanı Erkan, konut kredi faizlerinde düşüş ve konut kampanyalarının öne çektiği talep çerçevesinde emlak ve taahhüt grubu şirketleri de olumlu sonuçlar açıklayabileceklerini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

"BDDK verilerine göre Mayıs ayında net karda düşüş yaşayan kamu bankaları, TCMB’nin Mayıs ayından sonraki faiz artırımlarından sonra artan TL maliyetlerinden de olumsuz etkilenebilir. Ancak faiz artırımları asıl etkilerini 3. çeyrek ve sonrasında göstereceklerdir."

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