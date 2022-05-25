Ekonomi Şırnak Üniversitesinden iç denetçi alım ilanı
BASIN İLAN

Şırnak Üniversitesi'nden iç denetçi alım ilanı

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden iç denetçi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımın 25 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şırnak Üniversitesinden iç denetçi alım ilanı
Şırnak Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Üniversitemize aşağıda sayısı ve kadro derecesi belirtilen iç denetçi kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında naklen atama yoluyla “İç Denetçi” alımı yapılacak.

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