Devlet desteği alan çiftçi köydeki göçü durdurdu: 42 kişiye ekmek kapısı oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı eteklerinde bulunan Özgen köyünde 1999 yılında 80 dönümlük arazisinde fıstık yetiştiriciliğine başlayan Serdar Soysal, 2007 yılında da devlet desteğiyle 242 dönüm arazisinde zeytin yetiştiriciliğine başladı. Zeytin bahçesinde 30, fıstık bahçesinde ise 12 işçiyi istihdam eden Soysal, köyünde yaşayan ihtiyaç sahiplerin mevsimlik işçi olarak il dışına çıkmasını bu yolla engellemeyi başardı. Köyde ayrıca sera da kuran Sosyal, burada domates, salatalık ve kavun ekimini de sürdürüyor.

DHA Serdar Soysal'ın kurduğu tarım arazisi...

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'ÜLKE EKONOMİSİNE VE KENDİ EKONOMİMİZE KATKI YAPIYORUZ'

Yaklaşık 3 bin 500 fıstık ağacının olduğunu söyleyen Soysal, burada 12 kişiyi istihdam ettiğini söyledi. 242 dönümlük alanda yetiştirdiği zeytinleri Türkiye'nin birçok iline gönderdiğini aktaran Soysal, burada da 30 kişinin çalıştığını söyledi. Devletin verdiği desteklerle üretimini artırdığını aktaran Soysal, "Ülke ekonomisine ve kendi ekonomimize katkı yapıyoruz. Devletin bu konuda ciddi ciddi destekleri var. İstihdam alanında da yardımcı oluyor. Ürünlerimizi iç piyasaya gönderiyoruz. Devlet her konuda vatandaşına ve çiftçisine destek çıkıyor. Bu anlamda çiftçilerin de biraz gayret göstermesi gerekiyor. Çiftçilik zor bir uğraş ama zamanı geldiğinde ürünü aldığı zaman anlamlı oluyor. Zahmet veriyoruz ama daha sonra bunun karşılığını ve ödülünü alıyoruz. Bölgemizde bu işin yaygınlaşmasını istiyoruz. İnsanların tarıma daha çok önem vermesini istiyoruz" dedi.

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Soysal'ın istihdam ettiği işçiler ise kendi köylerinde çalışmanın önemine değinerek, bu imkanla mevsimlik işçi olmaktan kurtulduklarını aktardı.

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