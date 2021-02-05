Şişecam geliştirdiği V-Block teknolojisinde üretime başladı

Paşabahçe, Şişecam’ın geliştirdiği, cam yüzeylerdeki virüs ve bakterilere karşı etkili yüzde 100 yerli V-Block Teknolojisi, Şişecam’ın cam ev eşyası alanındaki lider markası Paşabahçe ürünleriyle kullanıma sunuldu.

Paşabahçe’nin V-Block ürün serisinde meşrubat, su, çay badakları; çay tabağı, kulplu bardaklar, kaseler gibi bir çok farklı ürün bulunuyor. Maksimum hijyen ve koruma sağlayan ürünler, ailelerini virüs ve bakterilerden korumak isteyen tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Pandemi döneminde evde, otelde, restoranda, hayata karıştığınız her yerde cam ev eşyası ürünleri aracılığıyla bulaş kaygılarına son verecek olan V- Block Teknolojisi’ne sahip cam ev eşyası ürünlerinin küresel salgına karşı sürdürülen mücadeleye de önemli ölçüde katkı sağlaması hedefleniyor. Paşabahçe’nin V-Block Teknolojisi’ne sahip ultra hijyen sağlayan ürünleri aynı zamanda dünyanın ilk antimikrobiyal kaplamalı cam ev eşyası ürün grubu olma özelliğine sahip.

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V-Block Teknolojisi ile üretilen cam ev eşyası ürünleri Türkiye’de perakende satış noktaları, otel, restoran ve kafelerde yerlerini alacak. Şubat ayında Türkiye’de müşterilerle buluşacak olan V- Block ürünlerinin yurtdışı satışlarına da başlanıyor.

Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi ile kaplanmış cam ev eşyası ürünlerinin yüzeyleri, test edilen virüs ve bakteriler üzerinde yüzde 90- 99,5 arasında değişen oranlarda, Covid-19 (SARS-COV2) virüsü üzerinde ise yüzde 94,1 oranında etkili olduğu belirtildi.

Akredite laboratuvarlar tarafından test edilen ve etkinliği T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından da onay aldı.

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