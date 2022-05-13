Şişen fiyattan emlakçılar da dert yanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, konut piyasasını rahatlatacak 3 kredi paketi açıklamasının ardından ilandaki konut fiyatlarının 200-500 bin TL artırılmasını emlakçılara sorduk. Ev almak isteyen vatandaşlar bunu fırsatçılık olarak değerlendirirken, durumdan kendilerinin de şikâyetçi olduğunu söyleyen emlakçılar, günlük fiyat artışlarına yetişemediklerini belirtti. Yeni Şafak muhabirlerinin görüştüğü emlakçılar, “Biz de sürekli değişen ev fiyatlarına yetişemiyoruz, ev sahipleri değerinin üstünde evlere fiyat biçiyor” dedi.

ARŞİV

FIRSATÇILIK PİYASAYI KÖTÜ ETKİLİYOR

Fiyatların 15 güne tam oturacağını kaydeden emlakçı Faruk Kızıltaş, “Cumhurbaşkanının açıklamalarından sonra fırsatçılar kendilerini gösterdi. Konut ilanlarının bulunduğu sitelerde fiyatlar uçmuş durumda. Vatandaşlar itibar etmiyor fakat bu fırsatçılar piyasayı olumsuz etkiliyor. Bu artışlar, ev sahipleri ve bilirkişi olmayan emlakçılardan kaynaklanıyor.

REKLAM

Bu piyasa da marketlerde yapılan yağ stokuna döndü. Biz ev sahibine dairenin fiyatını söylüyoruz. Eğer kendi istediği fiyat üzerinden satmak isterse, biz çekiliyoruz. Ben bu daireyi sizin istediğiniz fiyata satarım dersem mesuliyet altına girmiş oluyorum. Kiralarda da durum aynı şekilde. Normal fiyatın üzerinden kiraya vermek isteyen olduğu zaman uyarıyoruz.” ifadelerini kullandı.

DENETİMLER ARTIRILMALI

Gayrimenkulde aşırı artışı engellenmenin sıkı denetimlerle sağlanabileceğini altını çizen emlakçı Emre Akkan, “İstanbul parlak bir yer olduğu için yabancılar geliyor. Ev sahipleri de değeri olmasa bile fahiş fiyatlar isteyebiliyor. Para devreye girdiğinde, insanların ne vicdanları ne inançları ne ünvanları kalıyor. Devletin caydırıcı uygulamalar yapması gerekiyor. Her şeyin beyan değeri, rayiç bedelini devlet belirlemeli ve onun % 20’sinin üzerine çıkılmamalı” dedi.

YÜZDE 10-25 ARASI ARTTI

Gayrimenkul piyasasıyla yakından ilgilenen Hakan Şatlıoğlu, “Uzun zamandır internetten ev fiyatı ilanlarına bakıyorum. 7 Mayıs’ta 2 milyona müşterisi olduğum bir dairenin fiyatının, 9 Mayıs’ta 2 milyon 500 bin liraya çıktığının öğrendim. Bu fiyat artışı Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından hemen sonra oldu. Fiyatlar yüzde 10 ila 25 arasında artmış. İzmir’deki ilanların neredeyse hepsi arttı” şeklinde konuştu.

REKLAM

FOTOĞRAF 35 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev sahibi olmak isteyenler için kredi paketlerini açıkladı. <br> Erdoğan, konut alacaklara kamu bankalarından cazip faiz oranlarıyla uzun vadede kredi sunulacağını duyurdu. Avantajlı krediler yüzde 0.89 ile yüzde 0.99 faiz oranlarında kullandırılacak. İLK EV VE BİRİNCİ EL ŞARTINA YÜZDE 0.99 FAİZ<br><br>\"İlk evim Konut Finansman Paketi\" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak olanlara yönelik birinci el konutlarda (sıfır konut) uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlanacak.<br> TL'YE DÖNENE UYGUN FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ<br><br>\"Genişletilmiş Konut Finansman Paketi\" ile döviz ve altın tasarrufu olan vatandaşların TL'ye dönüşünün teşvik edilerek uygun faizle ev sahibi yapılması amaçlanıyor. BİRİNCİ VE İKİNCİ EL KONUTA ALTIN VE DÖVİZ ŞARTLI FAİZ YÜZDE 0.89<br><br>İkinci paket olan ve Döviz, Altın varlıklarının Türk Lirası’na dönüşümünü teşvik edecek \"Genişletilmiş Konut Finansman Paketi\" ile de kamu bankaları birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi verilecek. Böylece liralaşma politikasının da devamlılığı sağlanmış olacak.<br> KONUTA OLAN TALEP ARTIYOR<br><br>Konut satışlarındaki istikrarlı artış devam ediyor. Yeni evlenenler, boşananlar, yatırım için ev alanların sayıları artış gösteriyor. Bununla birlikte sıfır konut arzında bir miktar daralma görülse de bunun önüne geçmek için de paket açıklandı. “İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi”yle de 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40’ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projesi sahibi KOBİ ve KOBİ dışı inşaat şirketlerinin tamamlanmayan inşaatlarını tamamlamaları halinde krediden yararlanabilecekler. Bunun için de 20 milyar liralık kaynak ayrıldı.<br> İşletmeler bu destekten yararlanmak için 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt edecek, bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşacak ve kredi veren kuruluşa bildirmek zorunda olacak. NE KADAR ÖDENECEK?<br><br>Çekilecek krediye göre ödenecek taksit ve toplam tutar değişiyor.<br> 100 bin lira kredide yüzde 0.89 faizle aylık ödeme 1359 lira oluyor.<br> İşte kalem kalem ödeme tablosu şöyle: İLK EVİM KONUT FİNANSMAN PAKETİ GENİŞLETİLMİŞ KONUT FİNANSMAN PAKETİ Yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi hesaplama: Çekilen konut kredisine göre ödenecek taksit tutarları ne kadar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev alma hayali kuranlara yönelik olarak müjdeyi duyurdu. Konut alacaklara yönelik iki kredi kampanyası yapıldığını duyurdu. Kampanyaya göre vatandaşlar 2 milyon liraya kadar kredi alabilecek. 120 ay vadeli konut kredileri için 0.89 ve 0.99 olarak iki farklı faiz oranı sunulacak. Peki kredi oranına göre geri ödeme nasıl hesaplanır? 0.89 ve 0.99 konut kredisi faiz oranına göre kim ne kadar geri öder? Konut kredi kampanyasından kimler, nasıl yararlanacak? İşte 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisinin detayları ve çekilecek krediye göre ödenecek taksit ve toplam tutar tablosu...

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder