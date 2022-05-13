Şişen fiyattan emlakçılar da dert yanıyor

Konut piyasasını rahatlatacak 3 kredi paketinin ardından fırsatçıların fiyatları astronomik miktarlarda şişirmesi emlakçıları da zorluyor. Görüştüğümüz emlakçılar, “Biz de sürekli değişen ev fiyatlarına yetişemiyoruz, ev sahipleri evlere değerinin üstünde fiyat biçiyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, konut piyasasını rahatlatacak 3 kredi paketi açıklamasının ardından ilandaki konut fiyatlarının 200-500 bin TL artırılmasını emlakçılara sorduk. Ev almak isteyen vatandaşlar bunu fırsatçılık olarak değerlendirirken, durumdan kendilerinin de şikâyetçi olduğunu söyleyen emlakçılar, günlük fiyat artışlarına yetişemediklerini belirtti. Yeni Şafak muhabirlerinin görüştüğü emlakçılar, “Biz de sürekli değişen ev fiyatlarına yetişemiyoruz, ev sahipleri değerinin üstünde evlere fiyat biçiyor” dedi.
FIRSATÇILIK PİYASAYI KÖTÜ ETKİLİYOR
Fiyatların 15 güne tam oturacağını kaydeden emlakçı Faruk Kızıltaş, “Cumhurbaşkanının açıklamalarından sonra fırsatçılar kendilerini gösterdi. Konut ilanlarının bulunduğu sitelerde fiyatlar uçmuş durumda. Vatandaşlar itibar etmiyor fakat bu fırsatçılar piyasayı olumsuz etkiliyor. Bu artışlar, ev sahipleri ve bilirkişi olmayan emlakçılardan kaynaklanıyor.
REKLAM
Bu piyasa da marketlerde yapılan yağ stokuna döndü. Biz ev sahibine dairenin fiyatını söylüyoruz. Eğer kendi istediği fiyat üzerinden satmak isterse, biz çekiliyoruz. Ben bu daireyi sizin istediğiniz fiyata satarım dersem mesuliyet altına girmiş oluyorum. Kiralarda da durum aynı şekilde. Normal fiyatın üzerinden kiraya vermek isteyen olduğu zaman uyarıyoruz.” ifadelerini kullandı.
DENETİMLER ARTIRILMALI
Gayrimenkulde aşırı artışı engellenmenin sıkı denetimlerle sağlanabileceğini altını çizen emlakçı Emre Akkan, “İstanbul parlak bir yer olduğu için yabancılar geliyor. Ev sahipleri de değeri olmasa bile fahiş fiyatlar isteyebiliyor. Para devreye girdiğinde, insanların ne vicdanları ne inançları ne ünvanları kalıyor. Devletin caydırıcı uygulamalar yapması gerekiyor. Her şeyin beyan değeri, rayiç bedelini devlet belirlemeli ve onun % 20’sinin üzerine çıkılmamalı” dedi.
YÜZDE 10-25 ARASI ARTTI
Gayrimenkul piyasasıyla yakından ilgilenen Hakan Şatlıoğlu, “Uzun zamandır internetten ev fiyatı ilanlarına bakıyorum. 7 Mayıs’ta 2 milyona müşterisi olduğum bir dairenin fiyatının, 9 Mayıs’ta 2 milyon 500 bin liraya çıktığının öğrendim. Bu fiyat artışı Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından hemen sonra oldu. Fiyatlar yüzde 10 ila 25 arasında artmış. İzmir’deki ilanların neredeyse hepsi arttı” şeklinde konuştu.