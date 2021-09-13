Ekonomi Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı
BASIN İLAN

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, araştırma görevlisi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 13 Eylül2de resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca; “Araştırma Görevlisi” alınacak.

Son başvuru 13 ila 27 Eylül arasında yapılacaktır.

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