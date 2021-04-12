Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 67 sözleşmeli personel alacak
BASIN İLAN

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 67 sözleşmeli personel alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 67 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Üniversite, alımları 10 Nisan'da resmi gazetede yayımlandığını bildirdi. Başvuru süresi resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün olduğu açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 67 sözleşmeli personel alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek) Daire Başkanlıkları (A) Binası giriş katında bulunan belge teslim bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Abone Ol Google News
Otobüs ve özel araçlartek tek durduruldu

Otobüs ve özel araçlar
tek tek durduruldu

​43 ilin geçiş güzergahında virüse geçit yok.
Yeni tedbirler yolda

Yeni tedbirler yolda

​Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor.
Ünlü oyuncu gözaltında

Ünlü oyuncu gözaltında

​Bodrum Rallisi'ndeki kavgada kan aktı.
Gıdaya<br>bir 'Hal'ler oldu

Gıdaya
bir 'Hal'ler oldu

​Ramazan gelirken bazı ürünlerin hal fiyatlarında artış oldu.
İslamofobiyi<br>43 sayfa ile yıktı

İslamofobiyi
43 sayfa ile yıktı

​Yazdığı itiraz dilekçesiyle, başörtüsü yasağını kaldırttı.
Rütbe sökmeye<br>yeni formül

Rütbe sökmeye
yeni formül

​Bildiriye karşı harekete geçen AK Parti, kriter değişimini gündemine aldı.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?
İngiliz dış politikasını <br>İsrail yönetiyor

İngiliz dış politikasını
İsrail yönetiyor

​Eski Bakan Sir Alan Duncan, verdiği röportajda ülkesi ile ilgili konuştu.
Libya’dan tam kadro ziyaret

Libya’dan tam kadro ziyaret

​Başbakan Dibeybe'nin göreve gelişinin ardından yapacağı ilk resmi ziyaret olacak.
15 Temmuz’dan sonra döndüler

15 Temmuz’dan sonra döndüler

​Hava Kuvvetleri'nde her 100 pilottan 80'inin darbe girişimine katıldığı belirlenmişti.
Natanz’a Mossad sabotajı

Natanz’a Mossad sabotajı

​Elektrik dağıtım ağında kaza meydana geldiği iddia edilmişti.
Kripto para aramalarına dikkat

Kripto para aramalarına dikkat

Fırsatçılar küçük yatırımcının cebine göz dikti.
Ankara Doğu ona bağlıymış

Ankara Doğu ona bağlıymış

​İtirafçı olan mahrem imam, yapılanmayı en ince ayrıntısına kadar anlattı.
Ramazan kapanması<br> artışı durdurur

Ramazan kapanması
artışı durdurur

​Vaka sayılarında tepe noktasına gelindi.
Beşiktaş kritik virajı döndü

Beşiktaş kritik virajı döndü

​Lider Beşiktaş, Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkardı.
Sezonu kapattı

Sezonu kapattı

Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun'un durumu ciddi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.