Ekonomi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
BASIN İLAN

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, öğretim üyesi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 31 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

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