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Ekonomi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 186 Sözleşmeli Personel istihdam edecek.

07:00 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ilan metininde belirtilen şartları taşıyan adayların, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin internet sitesinden temin edebilecekleri başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.


Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak.

KPSS puan sıralaması sonrasında atanmaya hak kazanan adayların isimleri www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilan edilecek.


#Basın İlan Kurumu
#Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
#Sözleşmeli Personel
4 saat önce
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı
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