Sivri ve kıl biber üreticisi bu sene fiyatlardan memnun

Toprakları Sakarya Nehri’nden sulanan Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat köyündeki arazilerde, mevsimlik tarım işçilerinin seralardan özenle topladığı sivri ve kıl biber büyük şehirlerde sofraları süslüyor. Mikroklima özelliği sayesinde yılda üç kez ürün yetiştirme özelliğine sahip bölgede yetişen sivri ve kıl biberler verimi ve fiyatıyla bu sene üreticisini memnun etti. Bu yıl bin 100 dekar alanda yetiştirilen sivri biberde bin 600 ton verim alınırken, kıl biberde ise, 610 dekar alanda 980 ton verim alındı. Başta Bursa, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Sakarya gibi illere gönderilen biber fiyatlarından bu yıl üreticiler memnun.

"Sabah 7 buçukta evden çıkıyoruz, 8’de çalışmaya başlıyoruz"

Biber üretici Hanım Güven, bu yıl dekolte ve fiyatlardan memnun olduklarını anlatarak, "Sabah 7 buçukta evden çıkıyoruz, 8’de çalışmaya başlıyoruz, Akşam 6’da da bırakıyoruz. Bu biberlerin tadı çok güzel ve her şeye konulabilir. Yemek yerken sofraya, turşuya, menemene her şeye olur" dedi.

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"Günlük 2 buçuk ton biber topluyoruz"

Diğer bir üretici Hüseyin Avcı ise "Günlük 2 buçuk ton biber topluyoruz. Bu biberin ortalama fiyatı 20 TL, 3 boy olarak ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra ortalama fiyatı 20 liraya geliyor. Çiftçinin zarar ettiğini kesinlikle düşünmüyorum, hesapta bu işin patronuyum işçilerimle çalışıyorum. 1 ton toplayınca 20 bin, istersen 20 kişi ile topla zarar söz konusu olmaz. Çocukluktan beri çiftçilikle uğraşıyorum, burada malımızı satmıyoruz. Halde ve arkadaşımızın dükkânında tezgâhında 1 liraya fazla satıyoruz. Çalışırsam zarar ettiğimi düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

"Biberde 1’inci kalite 28-30, 2’inci kalite 20-22, 3’üncü kalite biraz daha aşağıya 18-19 TL gibi satılıyor"

Hamitabat Köyü Muhtarı İbrahim Metin, bu serada sözleşmeli olarak biber üretim yapıldığını anlatarak, "Bu biber fiyaka çeşidi, karşı taraftan bir talep geldi. Üretici arkadaşımızda değerlendirdi, biberi 1,2 ve 3’üncü kalite olarak üç aşamalı şekilde paketleme yapıyor. Ortalama fiyatı 20 TL olup 1’inci kalite 28-30, 2’İnci kalite 20-22, 3. kalite biraz daha aşağıya 18-19 gibi satılıyor. Size bahsetmek istediğim bu fiyaka biber değişik spesifik ürünlere girilerek de bölgemiz daha kaliteli daha güzel isteğe uygun, amaca uygun, talebe uygun ürünler yetiştirmek için müsait. Biz bu şekilde firmaları, ulusal marketler tarzında kuruluşları bekliyoruz. Mal sahibinin de yapmış olduğu röportajında da gördünüz, mantıklı bir üretim yaptığını, aşırı karlı üretimden yaptığından bahsediyor bu da beyan olmuş durumda. Her zaman kaliteli ürün yapmaya hazırız" dedi.

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