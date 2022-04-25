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Ekonomi SOCARdan Rus gazını rubleyle alacaklarına yönelik iddialara yalanlama
DÜNYA EKONOMİSİ

SOCAR'dan Rus gazını rubleyle alacaklarına yönelik iddialara yalanlama

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Rus gazına rubleyle ödeme yapacaklarına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
SOCARdan Rus gazını rubleyle alacaklarına yönelik iddialara yalanlama
Arşiv

SOCAR'dan yapılan yazılı açıklamada, "Basında, Azerbaycan'ın Rusya'dan aldığı doğal gazın değerini ruble ile ödediğine ilişkin haberler yer aldı. Bu bilgi gerçeği yansıtmıyor." ifadesine yer verildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu Dördüncü Departmanı Direktörü Denis Gonçar, bugün yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'la ticarette daha fazla ruble kullanmaya başladıklarını dile getirmişti.

Rus basınında yer alan bazı haberlerde, Azerbaycan'ın, Rus gazı ödemelerinde rubleye geçeceği öne sürülmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, ulusal para birimleri üzerinden ticarete geçiş sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirterek, "İş dünyasına, güvenilir ticaret ortaklarıyla ulusal para birimleriyle ticarete geçişin hızlandırılması dahil azami destek vermeliyiz." görüşünü paylaşmıştı.

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