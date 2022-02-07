Ekonomi Soğuk hava sebzeyi vurdu Fiyatlarda yüzde 50 artış var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Soğuk hava sebzeyi vurdu: Fiyatlarda yüzde 50 artış var

Türkiye’de etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına ile düşen hava sıcaklıklarının etkisiyle sebze fiyatları yükseldi. Yaşanan don olayı seralarda bulunan ürünleri toplanamaz hale getirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Soğuk hava sebzeyi vurdu: Fiyatlarda yüzde 50 artış var
Foto/arşiv

Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınayla beraber hava sıcaklıklarının düşmesi, tarlaları ve seraları olumsuz etkiledi. Seralarda bulunan sebzeler soğuğun etkisiyle yandı. Pazarcı esnafı çiftçilerin tarlalarına giremediğini ve ürünlerin toplanamadığından dolayı sebze arzının düşük olduğunu bu yüzdende fiyatların yüzde 50 oranında arttığını belirtti.

Ispanağın kilosu 10 lira, pırasanın 7 lira, havuç 7 lira, biber 15 lira, çeri domates 20 lira, kıvırcık 8 lira, maydanoz 5 lira, salatalık 20 liradan satılıyor.

“Havaların soğuk olmasıyla ürünlerin yüzde 90’ı yandı”

Pazarcı esnafı Mahmut Kalender, “Havalar soğuk olduğu için ürünlerin yüzde 90’ı yandı. Ürünleri getiremiyoruz ya çürüyor ya da yanıyor buda fiyatlara yansıyor. Getirebildiğimiz ürünlerinde fiyatları yüksek oluyor. Seralarda don yaşandığı için çiftçi ürünleri toplayamadı. Toplanamayan ürünler toprak üstünde yandı. Sebze fiyatlarında yüzde 50 artış oldu. Ispanağın kilosu 10 lira, pırasanın 7 lira, havucun 7 lira, biberin 15 lira, cherry domatesin 20 lira, kıvırcığın 8 lira, maydanoz 5 lira, Salatalık 20 liradan satılıyor. Dereotu şuanda yok gibi bir şey çok az üretiliyor. Şuanda fiyatı en fazla artan ürünler karnabahar, lahana, domates ve salatalık oldu” ifadelerini kullandı.

“Havalar ısınırsa fiyatlar düşebilir”

Soğuk havalardan dolayı çiftçilerin seralara giremediğini belirten pazarcı esnafı Volkan Yaman, “Don olayı yaşandığı için çiftçiler tarlaya giremedi bu yüzdende ürünler toplanamadı bu da fiyatlara yansıdı. Havaların sıcaklığı bu şekilde artmaya devam ederse 2-3 hafta içerisinde fiyatlar düşebilir. Kıvırcık 5-6 lira arasındaydı don olaylarından sonra 8 liraya yükseldi. Yerinde 3 liraya aldığımız havuç şuanda 8 liraya yükseldi” şeklinde konuştu.

“Fiyatlar neredeyse yüzde 100 artmış”

Fiyatların cep yaktığını belirten müşteri Mustafa Aslanoğlu, “Eve gereken her şeyi almaya çalışıyorum. Kar yağdığından beri yaşanan don olayları fiyatları çok etkilemiş. Sebzelerin fiyatları neredeyse yüzde 100 artmış durumda. 2.5 liraya aldığım maydanoz şuanda 5 lira olmuş” dedi.

Rus devi Gazprom ihracat gelirini yüzde 120 arttırdı
EKONOMİ
Rus devi Gazprom ihracat gelirini yüzde 120 arttırdı

Rusya'nın petrol ihracat geliri 2021'de 110 milyar dolara çıktı
EKONOMİ
Rusya'nın petrol ihracat geliri 2021'de 110 milyar dolara çıktı

Ekonomiye 8,5 milyarlık dev katkı: İstanbul-İzmir Otoyolu 54 bin kişiye iş fırsatı oldu
EKONOMİ
Ekonomiye 8,5 milyarlık dev katkı: İstanbul-İzmir Otoyolu 54 bin kişiye iş fırsatı oldu
800 euroya alıcı buluyor

800 euro'ya
alıcı buluyor

​'Kralların yiyeceği' özel eğitimli köpeklerle toplanıyor.
Ekonomiye 8,5 milyarlık dev katkı

Ekonomiye 8,5 milyarlık dev katkı

Hem ulaşımı kısalttı hem de yeni yatırımların önünü açtı.
Üsküdarda patlama

Üç katlı binadaki patlamada yaralılar var.

​Koronavirüse yakalanan Ömer Seymenoğlu'nun yerine Osman Kaymak atandı.

​Simpsonlar'ın 30 yıl önce yaptığı tahmin dünyayı şoke etti.

​Şentop: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili tartışmalar bilgi eksikliğinden kaynaklı.

​THY ünlü fenomen ile yeni bir reklam filmi çekti.

Türkiye'de üretiliyor: ​Faydaları saymakla bitmiyor.

Haftalık vaka haritası açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.