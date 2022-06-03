Ekonomi Söğütte seramik üretim tesisi satış ihalesi
BASIN İLAN

Söğüt'te seramik üretim tesisi satış ihalesi

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki seramik üretim fabrikası, eklentileri ve ekipmanları açık artırma ile satılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Söğütte seramik üretim tesisi satış ihalesi
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kayhan Mahallesi, Türbe Civarı mevkiinde bulunan 144 bin 917 metrekare alanda kurulu fabrika Söğüt-Bozüyük yoluna cephelidir. İmar durumuna göre sanayi tesisi alanıdır. 423 parsel sayılı 80.502,69 metrekare yüz ölçümüne sahip bahçeli kargir seramik fabrikası, yemekhane, idari bina, ambar binası vasfındaki taşınmaz ile bu taşınmazla birlikte arsa vasıflı diğer parseller ile birlikte toplam 144.917,69 metrekare alan üzerine inşa edilmiş seramik üretim tesisidir.

Satışa konu fabrika binalarının bulunduğu taşınmazlar Söğüt ilçe merkezine, çarşı meydanına, hükümet binasına kuş uçumu 1.500 metre mesafededir. İlçe seramik hammaddeleri ve imalatı üzerine sanayisi gelişmiş bölgede olup; bölgede seramik imalatı yapan fabrikalar mevcuttur.

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