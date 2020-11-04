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Ekonomi ŞOKtan ilk 9 ayda 15,4 milyar TL net satış geliri
İŞ DÜNYASI

ŞOK Marketler, 2020’nin ilk dokuz ayında 15,4 milyar TL net satış geliri elde etti

ŞOK'tan ilk 9 ayda 15,4 milyar TL net satış geliri

Türkiye’nin ciro bakımından en hızlı büyüyen gıda perakende zincirlerinden ŞOK Marketler (SOKM), yılın ilk dokuz ayında net satış gelirlerini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artırarak 15,4 milyar TL’ye yükseltti. ŞOK Marketler, bu dönemde pandemiye rağmen toplam 667 yeni mağaza açarak yaklaşık 5 bin kişiye yeni iş olanağı sağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel
ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel

Türkiye’nin en hızlı büyüyen gıda perakende zincirlerinden ŞOK Marketler Tic. A.Ş., 2020 yılının ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Buna göre ŞOK Marketler, yılın ilk dokuz ayında net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 oranında artırarak 15,4 milyar TL’ye çıkardı.

ŞOK Marketler, bu dönemde pandemiye rağmen mağaza açmaya, istihdam sağlamaya ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam etti.

Yılın ilk dokuz ayında toplam 667 yeni mağaza açan ŞOK Marketler yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağladı. ŞOK Marketler’in toplam mağaza sayısı 7 bin 882, çalışan sayısıysa 34 bin 634’e ulaştı.

Demirel: “Pandemiye rağmen yatırımlarımıza ve istihdam sağlamaya devam ediyoruz”

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel ilk dokuz aya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Türkiye’nin 81 ilinde tüm müşterilerimize ucuz ve kaliteli ürün sunarken, bu hedef doğrultusunda pandemiye rağmen yatırımlarımıza ve istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla müşterilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Müşterilerimizin hızla değişen beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda, alışveriş deneyimini yenilikçi ve dijital çözümlerle geliştiriyoruz. Bu alanda Cepte Şok e-ticaret işimize yatırım yapmaya da devam edeceğiz.”

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