Ekonomi ŞOK Marketlerden Birlikten Berekete kampanyasına destek
İŞ DÜNYASI

ŞOK Marketler’den 'Birlikten Berekete' kampanyasına destek

Son günlerde özellikle temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fiyat artışları tartışma konusu olurken, ŞOK Marketler’den Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Birlikten Berekete” kampanyasına destek geldi. ŞOK Marketler KDV indirimine ek indirimlerle ürünlerini müşterilerle buluşturdu.

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Haber Merkezi İHA
ŞOK Marketler’den Birlikten Berekete kampanyasına destek
ŞOK Marketler Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Birlikten Berekete” kampanyasına ŞOK indirimlerle katıldı.

ŞOK Marketler, özellikle temel ihtiyaç ürünü olan sebze ve meyvelerde; patatesten soğana, yerli muzdan domatese, lahanadan limona pek çok üründe indirime gitti.

Tarladan sofraya projesiyle taze ve uygun fiyatlı ürünleri müşterileriyle buluşturduklarını ifade eden ŞOK yetkilileri, vatandaşın temel ihtiyaçlarını kesintisiz şekilde karşıladıklarını belirtti.

Temel temizlik ürünlerinde ve bazı süt ürünlerinde de piyasanın altında fiyatlar sunduklarını, son günlerin en çok rağbet gören ürünü ayçiçek yağını da piyasaya göre uygun fiyatlarla kesintisiz olarak raflarında bulundurarak satış yaptıklarını ifade etti.

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