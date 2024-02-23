Somali ile ilişkiler ivme kazanacak

Türkiye, Somali’ye verdiği terörle mücadele desteğini deniz güvenliği alanında da sağlayacak. Somali ve Türkiye arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması’na ilişkin bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Anlaşma ile şu ana kadar yapılan faaliyetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir. Somali'nin isteği üzerine terörle mücadele konusunda verdiğimiz desteği deniz güvenliği alanında da vereceğiz. Bu anlaşmanın, Türkiye-Somali ilişkilerine ciddi bir ivme kazandıracağı değerlendirilmektedir” şeklinde konuştu.

AFRİKA’DAN TALEP VAR

Somali Ulusal Ordusu’nun yeniden yapılandırılması ve terörle mücadele edebilecek yapıya kavuşabilmesi açısından 10 yılı aşkın süredir sağlanan desteğin Afrika ülkelerinin ilgisini çektiğini belirten kaynaklar, “Oluşum sürecine ve eğitimine katkı sağladığımız Somali Ulusal Ordusu, Somali’nin terörle mücadelesinde önemli bir başarı elde etmiştir. Bu başarı, Afrika coğrafyasında önemli bir ‘rol model’ oluşturmaktadır ve bu eğitim modelinin uygulanması için Afrika’daki başka ülkelerden de talepler gelmektedir” dedi.

KAYNAKLARI KULLANACAĞIMIZ İDDİALARI GERÇEK DEĞİL

İki ülke arasındaki anlaşmaya ilişkin Somali’nin karasularının güvenliğinin TSK tarafından sağlanacağı ve Somali münhasır ekonomik bölgesinden çıkacak kaynakların yüzde 30’unun Türkiye tarafından kullanılacağı şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı gibi TSK’nın hali hazırda Somali’de görev yapan personel ve birliklerinin güvenliğini tehlikeye attığı vurgulandı. Anlaşmaya ilişkin deniz güvenliğinin artmasıyla birlikte Somali münhasır ekonomik bölgesinden elde edilecek ekonomik kaynakların yine Somali ordusunun gelişiminde kullanılacağı kaydedildi.

Bulgaristan’da sıcak takip imkanı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Bakan Yaşar Güler’in, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile imzaladığı “Sınır Geçişli Hava Polisliği Mutabakat Muhtırası”nın detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Anlaşmalar; hava polisliği görevi yapan uçakların hava tehdidinin önlenmesi amacıyla sıcak takibe diğer bir ülke sınırını geçerek devam etmesini sağlayan anlaşmalardır. Türkiye bu anlaşma ile Bulgaristan hududunda hava polisliği görevleri yaptığı zamanlarda sıcak takip için Bulgaristan hava sahasında uçabilecektir.”







