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Ekonomi

Son 10 yılda merkezi borsalardan yaklaşık 11 milyar dolar çalındı 

Blokzinciri güvenliği şirketi SlowMist tarafından yürütülen bir araştırma, merkezi kripto para borsalarının 2012'den bu yana siber suçlulara 11 milyar dolar çaldırdığını ortaya koydu. 

11:51 . 18/07/2023 Salı
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Söz konusu raporda, 2012 ila 2023 yılları arasında gerçekleştirilen hırsızlık işlemleri konu edildi. Buna göre kripto endüstrisinin 2012'den bu yana çalıntı sebebiyle yaşadığı toplam kaybın, 30 milyar dolar olduğu açıklandı.


Kaydedilen 118 saldırının sebep olduğu kayıpların en büyükleri ise 2021’de meydana gelen ve yaklaşık 5 milyar doların çalındığı iki saldırı oldu. Öte yandan toplam kaybın yüzde 30’u merkezi borsalar sebebiyle yaşandı. 

Kripto para birimleri, 2008'de Bitcoin'le başlayan yolculuğunda yatırım araçlarını demokratikleşerek herkesin finansal geleceği için tasarruf etmesine olanak tanıdı.


Küçük yatırımcıların da tasarruflarını değerlendirebileceği araçlar sunan ve yıllar içinde çok hızlı genişleyen kripto ekosisteminde, güvenliği ve etik ilkeleri garanti eden merkezi borsalar dahi hem güvenlik açıkları hem de kötüye kullanımlar sebebiyle önemli kayıplara sebep oldu. Dünyanın merkeziyetsiz geleceğe geçişine odaklanan küresel ağ UNIDEF ise bu konuda harekete geçerek bir girişim başlattı.  





#Blokzinciri
#SlowMist
#Kripto para
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