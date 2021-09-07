Son 10 yılın en bol istavrit avı yaşanıyor: Kilosu 10-15 TL

Denizlerde av yasağının 1 Eylül kalkmasının ardından Karadeniz’e açılan tekneler bugünlerde özellikle bol miktarda istavrit ile limana dönerken hamsinin de erken görünmesi sezon için umutları artırdı. Balıkçılar şu ana kadar pek görünmeyen palamut için ise umutlarını neredeyse keserken balık fiyatlarının da gayet uygun olduğunu söylediler.



Balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz son 10 yılın en bol istavrit dönemi yaşadıklarını belirterek “Son 10 yılın en bol istavrit dönemini yaşıyoruz. Fiyatı ise 10-15 TL arasında değişiyor. Palamut bu sezon pek görünmedi gibi. İstavritin ucuz olması vatandaşı da memnun ediyor alış verişini yapıyor. Fiyatlar çok uygun sezon açılmadan mezgit 35-50 TL idi şimdi ise 20- 25 TL, barbun 20 TL. Bu sezon hamsiden umutluyum bol çıkacak inşallah. Vatandaş genellikle palamudu soruyor” dedi.

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"İstavritin kilosu 10-15 TL"

Balıkçı esnaflarından Münir Yılmaz ise “Sezona istavrit ile başladık istavrit ile devam ediyoruz. Palamut pek nadir az görünüyor ince olduğu için istediğimiz ölçülerde değil. Artık önümüzdeki haftalara bakacağız. Balık fiyatları uygun istavritin kilosu 10-15 TL. Mezgit kalitesine göre 20 TL-50 TL arasında değişiyor” diye konuştu.

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"Palamut beklediğimiz gibi değil"

Balıkçı esnaflarından Mehmet Can Örseloğlu da şu an istavritin revaçta olduğunu ifade ederek “Şu an revaçta olan istavrit. Palamut beklediğimiz gibi değil şuan pek görünmedi. Havalar biraz daha soğursa inşallah palamutta umduğumuzu buluruz. Balıkçılar olarak bizde müşteriler gibi palamudun bol olmasını istiyoruz. Şu an yerli hamsi de görüntü. Palamudun olmayışından dolayı istavritin yanında ağlara hamsi de takılıyor. Fiyatlar da makul istavritin kilosu 10-15 TL arasında değişiyor. Fiyatların da uygun olmasından dolayı vatandaşın sağlık açısından son derece faydalı olan balığı tüketmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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GÜNDEM Balık sezonu istavrit bereketiyle başladı: Balıkçıların umudu arttı

FOTOĞRAF 5 Dün sabah erken saatlerde Kılıç Balığı avı için tekneyle denize açılan Datçalı balıkçılar Umut Kantarlı ve Serkan Akdeniz, oltalarına takılan balığı görünce şaşkınlık yaşadı. Tekneye doğru çekilen balığın Türkiye’de ender görülen ve nesli tükenmekte olan Ay Balığı olduğunu gören balıkçılar, dev balığı tekrar denize bıraktı. Datçalı balıkçı Umut Kantarlı yaptığı açıklamada, “Kılıç balığı avlamak için Datça Limanı’ndan ayrılarak İnce Burun mevkiine geldik. Burada oltalarımızı denize attık... Bir müddet sonra oltamıza bir balığın takıldığını hissettik, oltamızı yaklaşık 350 metreye attık sonra çekmeye başladık. Balık deniz yüzeyine çıkınca daha önce hiç rastlamadığımız bir balıkla karşılaştık ve bunun Ay balığı olduğunu anladık.. Ağırlığı yaklaşık 400 kilo vardı. Bu balığın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duymuştuk, bu yüzden balığı teknemize çıkarmadan serbest bıraktık” dedi. Balıkçıların ağına 400 kiloluk dev takıldı: Ender görülen balık serbest bırakıldı Muğla'nın Datça ilçesinde balık avlamak için denize açılan balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki Ay Balığı, tekrar denize bırakıldı.

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